GTA 6 sur PS5 : le mois de GTA+ offert peut déclencher un paiement de 7,99 €

Le mois de GTA+ proposé avec certaines précommandes de GTA 6 se renouvelle automatiquement après son activation. À l’issue de la période offerte, le tarif annoncé pour la zone euro est de 7,99 € par mois. Si vous voulez seulement utiliser le bonus, il faut donc vérifier la prochaine échéance et annuler le renouvellement. Supprimer le jeu ou ne plus y jouer ne résilie pas cet abonnement.

Ce qu’il faut regarder avant de valider le mois offert

Au moment d’activer l’avantage, prenez le temps de lire les conditions affichées sur votre compte : durée offerte, montant du prochain prélèvement et date de facturation. Ce sont ces informations qui permettent de savoir si vous acceptez un essai renouvelable. Ne confondez pas le téléchargement de GTA 6 avec l’activation séparée de GTA+.

La présence d’un bonus de précommande ne permet pas, à elle seule, de garantir que toutes les éditions physiques ou tous les codes donnent exactement les mêmes droits. Si votre boîte contient un code, vérifiez son descriptif et sa région avant de l’utiliser. Pour un compte français, retenez le montant en euros réellement présenté au dernier écran de confirmation.

La procédure officielle de gestion des abonnements PlayStation inclut GTA+. Vous pouvez effectuer l’opération dès l’activation, sans attendre le dernier jour.

Ouvrez Paramètres, puis Utilisateurs et comptes. Entrez dans Compte > Paiements et abonnements > Abonnements. Sélectionnez GTA+, puis Annuler l’abonnement. Relisez la date de fin affichée et conservez la confirmation. Vérifiez que l’écran ne présente plus un prochain paiement actif.

PlayStation propose aussi une gestion depuis le Web ou l’application PS App. Dans cette dernière, ouvrez le PlayStation Store, son menu, puis Gestion des abonnements. Si le service n’apparaît pas, vérifiez d’abord que vous utilisez le compte ayant activé le bonus.

Annuler maintenant ne revient pas à demander un remboursement

L’annulation du renouvellement laisse l’abonnement courir jusqu’à son échéance. Vous évitez ainsi un paiement ultérieur sans devoir attendre la veille du prélèvement. En revanche, un paiement déjà effectué ne s’annule pas automatiquement : une demande de remboursement relève d’une démarche distincte.

Il n’est donc pas nécessaire de renoncer immédiatement à l’essai pour éviter de l’oublier. Le bon contrôle consiste à comparer deux lignes dans votre compte : la date de fin de l’avantage et l’état du renouvellement. Cette vérification est plus fiable qu’un rappel approximatif « dans un mois ».