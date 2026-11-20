GTA 6 sur PC : cette vidéo virale vous montre en réalité des images de GTA 5

La vidéo censée montrer GTA 6 sur PC ne démontre aucun portage : elle assemble un écran d’ouverture du nouveau jeu et des images liées à GTA 5. Le montage a été signalé après sa diffusion par un compte récent, alors que Rockstar ne présente toujours pas de version Windows parmi les plateformes de lancement.

Le piège ne repose pas sur une longue séquence jouable. Il exploite surtout l’attente des joueurs PC : un démarrage reconnaissable, quelques informations techniques à l’écran, puis une interruption présentée comme un problème de stabilité. Voici ce qui manque à cette prétendue démonstration.

Un écran de démarrage ne prouve pas un portage

Le compte @recompdev affirme avoir lancé le jeu au moyen d’un portage PC, avant un plantage. Selon l’examen de XDA Developers rapporté dans le démontage du clip, l’indicateur de performances semble se répéter. Une partie des images provient d’une publication antérieure de @chasm, consacrée à GTA 5 sur PS5 exécuté sur PC.

La différence est fondamentale : montrer un autre jeu dans un environnement technique inhabituel ne prouve pas qu’un programme plus récent fonctionne dans les mêmes conditions. Les commentaires évoquant une couche de compatibilité et des problèmes de stabilité n’apportent pas, à eux seuls, la pièce manquante : une séquence de GTA 6 effectivement jouable et vérifiable.

Ce que montre le clip Ce qu’on peut réellement en déduire Un écran d’ouverture GTA 6 Une image affichée, pas la preuve d’une exécution complète. Un indicateur de performances Des chiffres non validés par une mesure indépendante. Une coupure présentée comme un plantage Aucune continuité permettant de suivre une partie. Des images attribuées à un ancien clip GTA 5 Un élément qui contredit la présentation comme démonstration GTA 6.

La situation officielle du PC reste inchangée

Dans son annonce de lancement du 19 novembre, Rockstar cite la PS5 et les Xbox Series X|S. Ni cette annonce ni la fiche des plateformes prises en charge ne fournissent de date pour Windows.

Il faut aussi distinguer un portage natif d’une image transmise depuis une console. Le Remote Play sert à commander à distance un jeu exécuté ailleurs ; cela ne transforme pas ce jeu en application PC. De même, l’existence d’un flux vidéo dans une fenêtre d’ordinateur ne révèle pas nécessairement où les calculs sont réalisés.

Les 3 vérifications qui évitent de confondre preuve et promesse

Retrouvez la publication initiale. Un extrait recadré perd la date, l’auteur et les éventuelles corrections. Comparez les scènes avec les séquences antérieures identifiées. Cherchez la continuité. Un menu suivi d’une coupure ne permet pas d’évaluer les commandes, les transitions et l’exécution du jeu. Un compteur affiché ne remplace pas ces observations. Séparez la vidéo du téléchargement. Même un clip convaincant ne valide pas un fichier proposé dans une description ou sur un autre site. Aucun installateur PC officiel ne peut être déduit de ce montage.

La bonne conclusion est donc limitée mais nette : cette vidéo n’annonce pas l’arrivée de GTA 6 sur PC. Pour connaître une éventuelle édition Windows, le repère reste une annonce de Rockstar, avec une plateforme, une date et des conditions précises.

Comparez la vidéo virale et les images originales

La comparaison permet de reconnaître les plans recyclés : un écran de démarrage ou un compteur ne démontre pas à lui seul que GTA 6 tourne sur Windows.