GTA 6 reste à 30 images/s sur PS5 Pro : ce que les premiers tests disent du compromis

GTA 6 ne propose pas de mode à 60 images par seconde sur PS5 Pro dans les versions examinées par les premiers testeurs. La console conserve une cible de 30 images/s. Ce constat ne signifie pourtant ni que le jeu fonctionne mal, ni que la Pro n’apporte rien : il faut distinguer la fluidité, la régularité de l’affichage et le délai entre une commande et son résultat. Rockstar a justement expliqué une partie de ses choix à la presse.

Les 30 images/s sont constatées sur PS5 Pro, pas déduites d’une bande-annonce

Sammy Barker précise avoir testé une version européenne sur PS5 Pro dans son essai de GTA 6 publié le 18 novembre. Il ne trouve aucune option pour passer à 60 images/s. Son appréciation reste néanmoins très positive : il décrit une bonne régularité d’affichage, peu de ralentissements pendant sa partie et des commandes réactives.

Le test de Rob Dwiar pour TechRadar, effectué principalement sur PS5 Pro avec un moniteur Acer X32QFS, relève également cette limite après presque 100 heures de jeu. Il considère qu’elle pourra rebuter certains joueurs, tout en saluant l’expérience globale. Ces deux retours documentent les conditions de leurs auteurs ; ils ne remplacent pas une mesure de chaque scène sur chaque modèle de console.

Rockstar désigne la simulation, pas seulement la qualité des graphismes

Dans l’entretien accordé à Push Square sur ce choix technique, Marc Chambers, responsable de la production technologique chez Rockstar, explique que la partie graphique et la reconstruction d’image de la PS5 Pro servent à améliorer le rendu. Le processeur central, en revanche, ne permet pas de faire tourner la simulation complexe à une cadence supérieure. Le studio indique travailler avec un budget d’environ 33 millisecondes par image.

Pour comprendre l’enjeu, il suffit de comparer les délais disponibles. À 30 images/s, une nouvelle image doit être produite toutes les 33,3 ms environ. À 60, ce délai tombe à 16,7 ms. Il faut donc accomplir le travail nécessaire à chaque image en deux fois moins de temps. Une amélioration de la définition ne démontre pas que la simulation peut, elle aussi, doubler de vitesse.

Cela explique pourquoi « baisser la résolution » n’est pas automatiquement une solution. Cette réduction peut soulager le calcul graphique ; elle ne garantit pas de réduire suffisamment le travail du processeur central. L’existence d’un mode à 60 images/s demanderait un réglage conçu et validé par les développeurs, pas simplement un téléviseur plus rapide.

30 images/s, réactivité et stabilité : trois choses différentes

Point à distinguer Ce qu’il signifie Ce que les éléments consultés établissent Cadence du jeu Nombre d’images réellement calculées chaque seconde Cible de 30 images/s sur PS5 Pro ; aucun mode à 60 dans les versions testées Régularité des images Espacement entre deux images successives Push Square décrit un affichage régulier pendant son essai ; cela ne prouve pas l’absence de baisse partout Réactivité des commandes Temps entre une action à la manette et sa traduction à l’écran Rockstar décrit des optimisations spécifiques ; les testeurs apprécient la réponse des commandes Qualité de l’image Netteté, effets et restitution des détails Rockstar indique exploiter les capacités graphiques de la Pro pour améliorer le rendu Sortie vidéo à 120 Hz Fréquence de rafraîchissement du signal et de l’écran Elle ne transforme pas, à elle seule, un jeu à 30 images/s en jeu à 120 images/s

Deux jeux affichant la même cadence peuvent ainsi donner une sensation différente. Des images régulièrement espacées évitent une partie des à-coups ; des commandes traitées plus rapidement limitent la sensation de lourdeur. Aucun de ces progrès ne remplace les images intermédiaires d’un véritable mode à 60 images/s.

David Hynd, vice-président de la technologie chez Rockstar, explique dans le même entretien que les entrées de la manette sont prises en compte aussi tard que possible dans la mise à jour du jeu. Il décrit aussi un travail pour raccourcir les débuts d’animation et permettre leur interruption plus tôt. Ce sont des explications du studio, pas des mesures indépendantes de latence réalisées par Menow.

Faut-il une PS5 Pro pour profiter de GTA 6 ?

Si votre objectif est exclusivement d’obtenir 60 images/s, les premiers tests ne donnent pas cette raison de changer de console. Ils ne disent pas pour autant que toutes les versions sont identiques. Juger le surcoût demande une comparaison directe du rendu, de la stabilité et des mêmes scènes sur PS5 et PS5 Pro.

La distinction compte aussi avant de modifier les réglages du téléviseur : afficher « 120 Hz » dans une information de signal ne constitue pas un compteur des images produites par GTA 6. De même, une vidéo de gameplay publiée à 60 images/s ne démontre pas que le jeu calcule 60 images différentes chaque seconde.

Enfin, la limite observée aujourd’hui ne permet d’annoncer ni un futur correctif à 60 images/s, ni une performance pour une version PC. Pour choisir maintenant, le fait utile reste simple : la PS5 Pro ne propose pas le mode à 60 images/s que certains espéraient, mais les premiers essais apprécient la réactivité du jeu à 30. Ce compromis mérite d’être expliqué, sans le transformer en panne.