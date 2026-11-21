Mandy est interprétée par Lexie Shoaibi dans GTA VI. L’actrice a révélé qu’elle assurait la voix du personnage ainsi que sa capture de mouvements. Son nom figure aussi en face de Mandy dans le générique officiel de Rockstar : l’identification ne repose donc pas uniquement sur une ressemblance ou une publication de fans.

Le personnage apparaît très tôt dans l’aventure

Les joueurs rencontrent Mandy au premier chapitre, pendant la mission Pipeworks, avec Jason. Ce repère suffit pour identifier la scène sans raconter les événements qui suivent. Son apparition a rapidement circulé sur les réseaux, où les images du personnage ont parfois pris plus de place que le nom de la personne qui l’incarne.

Dans sa publication consacrée à GTA VI, Lexie Shoaibi présente désormais ce travail qu’elle pouvait révéler après la sortie. Les propos de l’actrice distinguent deux contributions : la performance vocale et les mouvements enregistrés pour le personnage.

La capture de mouvements ne signifie pas simplement « prêter son visage »

Cette précision est utile quand on compare un personnage à son interprète. La voix, le jeu corporel et l’apparence finale sont des éléments différents de sa création. Dire que Shoaibi assure la voix et la capture de mouvements ne permet pas d’affirmer, sans autre document, que chaque détail du modèle numérique reproduit son corps ou son visage.

Le résultat à l’écran associe une interprétation à un travail d’animation, de mise en scène et de fabrication du personnage. Réduire le rôle de l’actrice à un « modèle retrouvé sur Instagram » ferait donc disparaître la partie de son travail qu’elle a précisément confirmée.

Ce que l’on peut retenir sans dévoiler la mission

Pour le joueur qui cherchait qui se trouve derrière Mandy, la réponse est établie. Pour celui qui commence seulement l’histoire, inutile de regarder une compilation entière de la mission pour la reconnaître : le premier chapitre et le nom Pipeworks constituent les repères utiles.

La popularité d’une scène sur les réseaux ne constitue en revanche ni une mesure de l’avis de tous les joueurs, ni l’annonce d’un rôle plus important dans la suite. Aucun contenu additionnel consacré à Mandy ne découle des éléments vérifiés ici. L’information est la révélation de son interprète et la nature de sa participation au jeu.