Un trajet dans GTA 6 s’est terminé par des artefacts puis une perte de signal chez la streameuse shivjam. Elle affirme que sa PS5 ne redémarre plus.

La partie s’arrête brutalement, mais la webcam continue de filmer sa réaction. Dans une vidéo publiée le 24 novembre, la streameuse shivjam montre les dernières secondes de sa session de GTA 6 sur PS5 : l’image se couvre d’artefacts, se fige, puis laisse place à un message d’absence de signal. Elle affirme ensuite que sa console ne démarre plus et met en cause son processeur graphique. Le clip documente l’incident en direct ; il ne permet pas, à lui seul, d’en déterminer la cause.

Un trajet à deux, puis l’écran qui se décompose

Au début de l’extrait, long de dix-neuf secondes, les personnages circulent sur un deux-roues, près d’une zone herbeuse. Rien, dans ces premières images, ne ressemble à une séquence de test technique. La joueuse poursuit simplement son direct lorsque des blocs colorés et des taches vertes apparaissent sur la scène.

La rupture est visible en quelques secondes. Le jeu cesse d’afficher une image exploitable, puis la source vidéo disparaît complètement. Le message « No Signal! » remplace GTA 6, tandis que la caméra de la streameuse reste à l’écran. On la voit porter les mains à sa bouche. Cette continuité de la webcam rend le moment particulièrement frappant : la diffusion survit à la disparition du jeu.

Voici la publication originale de shivjam, avec l’extrait de son direct :

#GTA6 tonight fried my PS5. The GPU is done and the console is gone 🫩 rip pic.twitter.com/KhLf62Ql8W — shiv 🔜 on twitch (@shivjam) November 24, 2026

Une panne qu’elle attribue au GPU de sa PS5

Dans le texte accompagnant la vidéo, shivjam affirme que sa session de GTA 6 a mis sa PS5 hors service et que le GPU est en cause. C’est son diagnostic de propriétaire, pas le résultat d’une expertise matérielle publiée avec le clip. Les artefacts sont bien visibles, tout comme la perte du signal, mais une captation vidéo ne permet pas d’identifier le composant défaillant.

Dans une autre publication du 24 novembre, elle précise que la machine se trouvait dans un espace ouvert et qu’elle présentait peu de poussière. Elle joint des photos pour répondre aux internautes qui interrogent ses conditions d’utilisation. Ces éléments complètent son récit ; ils ne renseignent pas sur la température interne de la console au moment de la panne.

Il faut aussi distinguer ce qui arrive à sa machine des scènes plus spectaculaires évoquées ailleurs sur les réseaux. Dans cet extrait, aucune flamme ni fumée n’est visible. Le fait marquant est une panne pendant une partie, suivie, selon la streameuse, de l’impossibilité de redémarrer sa PS5.

Le jeu était lancé, la responsabilité reste à établir

L’incident, également relayé par Sumaho Digest, nourrit les discussions sur la sollicitation des consoles par GTA 6. Pourtant, la succession des événements ne suffit pas à prouver que le jeu a provoqué une défaillance matérielle. Il manque notamment un diagnostic de réparation permettant de relier la panne à une cause précise.

Un plantage du logiciel, une perte d’image et une console qui ne redémarre plus ne décrivent d’ailleurs pas le même problème. Dans le cas présent, c’est cette dernière affirmation qui donne au témoignage sa gravité. Généraliser à toutes les PS5 exigerait d’autres éléments que ce seul direct.

Pour les joueurs inquiets, Sony rappelle dans son assistance qu’un ventilateur temporairement plus bruyant peut être normal dans certains jeux. Le constructeur recommande notamment de dégager les aérations et de laisser au moins dix centimètres autour de la console. Ces précautions d’usage ne constituent pas une explication de la panne de shivjam.

Sa plaisanterie sur Xbox a aussi fait réagir

Au milieu des réponses, la streameuse a plaisanté sur l’idée de lui acheter une Xbox. Dans un message publié le lendemain, elle précise qu’il s’agissait d’une blague et qu’elle ne demande pas d’argent. Elle invite plutôt ceux qui souhaitent la soutenir à regarder ses directs.

La scène reste celle d’une joueuse voyant sa partie disparaître sous ses yeux. Son récit donne une suite inquiétante au clip, mais la vidéo et ses messages ne remplacent toujours pas l’examen de la console.