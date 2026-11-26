Des joueurs disent retrouver une météo variable après avoir vidé le cache système de leur PS5. Voici la procédure Sony et ce que ces témoignages permettent d’affirmer.

GTA 6 sur PS5 : votre météo reste bloquée ? Des joueurs passent par ce menu de la console

Si le temps semble ne plus changer dans votre partie de GTA 6 sur PS5, des joueurs rapportent un contournement : vider le cache du logiciel système de la console. La manipulation passe par le Mode sans échec, pas par la suppression de votre partie. Son efficacité sur ce bug reste fondée sur des témoignages ; elle n’est pas annoncée comme une solution garantie par Rockstar.

Le patch et l’astuce ne désignent pas la même correction

Rockstar a bien corrigé un problème de météo inchangée pendant de longues périodes le 23 novembre. La note concerne PS5 et Xbox Series X|S. Elle ne donne cependant pas de durée normale entre deux changements de temps et ne prescrit aucune opération sur le cache de la console.

Le guide publié par RockstarINTEL le 26 novembre part d’un autre constat : certains joueurs jugent toujours leur météo anormalement figée après la mise à jour. Le média attribue la découverte du contournement à @Fallneck_Talnek et relaie des retours favorables. Ce sont des résultats rapportés, pas une mesure de la fréquence des averses ni une validation du studio.

L’intérêt de la démarche est donc de vérifier un symptôme persistant après installation du correctif. Elle n’ajoute pas un réglage permettant de commander la pluie à volonté. Une longue séquence de beau temps, à elle seule, ne démontre pas non plus que la partie est bloquée.

Les étapes françaises sur PS5 et PS5 Pro

Les intitulés ci-dessous correspondent à l’assistance française de PlayStation sur le Mode sans échec. Choisissez précisément l’option de cache : ce menu contient aussi des opérations différentes, dont certaines effacent les données.

Éteignez complètement la console et attendez l’extinction de son indicateur d’alimentation. Maintenez de nouveau la touche d’alimentation de la console jusqu’au deuxième bip, environ sept secondes après le premier. Branchez la manette avec un câble USB, puis appuyez sur sa touche PS. Dans le Mode sans échec, sélectionnez l’option 6, Vider le cache et Reconstruire la base de données. Dans le sous-menu, choisissez Vider le cache du logiciel système, puis confirmez l’effacement du cache et laissez l’opération se terminer.

« Reconstruire la base de données » est une autre commande du même groupe. « Réinitialiser la PS5 » et « Réinitialiser la PS5 (réinstaller le logiciel système) » sont encore différentes : Sony indique qu’elles suppriment les données utilisateur. Elles ne font pas partie du contournement décrit ici.

Après le redémarrage, relancez GTA 6 et observez le comportement au cours de votre session. Pour comparer utilement, notez ce qui vous semblait bloqué avant l’opération et ce qui change ensuite. Voir une averse ne prouve pas que tous les mécanismes météorologiques sont réparés ; ne pas en voir immédiatement ne suffit pas à déclarer l’astuce inefficace.

RockstarINTEL limite cette procédure aux PS5 et PS5 Pro. Rien dans ce guide ne permet de transposer ses étapes aux Xbox Series X|S. Nous n’avons pas reproduit ce résultat sur une console de test : si le problème persiste, gardez la version du jeu et une description précise du symptôme pour contacter l’assistance Rockstar, plutôt que de multiplier les opérations de réinitialisation.