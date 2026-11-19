Un achat numérique peut donner accès à un jeu à plusieurs profils sur une console désignée pour le partage. C’est le principe prévu sur PS5 et Xbox Series. Pour GTA 6, il faut toutefois distinguer ces fonctions officielles d’une confirmation propre au jeu : aucun document Rockstar consulté dans cette vérification ne permet de garantir tous les scénarios à deux consoles, les bonus et les futurs services en ligne. Voici ce que les réglages permettent réellement, et ce qu’il faut contrôler avant de compter sur un seul achat.

Partager une licence n’ajoute pas une deuxième copie à votre compte

Le téléchargement et le droit de lancer le jeu sont deux choses différentes. Un titre peut être installé sur une machine tout en affichant un cadenas ou une demande d’achat si le compte utilisé ne dispose pas de la licence nécessaire. La console autorisée pour le partage sert précisément à donner accès aux autres profils, sans transformer chacun d’eux en propriétaire du jeu.

Il ne faut pas non plus confondre ce mécanisme avec le jeu à deux sur le même écran. Le partage d’achat ne crée ni écran partagé, ni coopération locale, ni compatibilité entre PlayStation et Xbox. Ces possibilités dépendent du jeu.

Situation Ce qui est établi La limite à retenir Plusieurs profils sur une PS5 autorisée Les jeux achetés et téléchargés du propriétaire peuvent être accessibles aux autres utilisateurs. Une seule PS5 peut bénéficier de cette activation par compte à la fois. Plusieurs profils sur la Xbox principale Le propriétaire peut partager ses jeux numériques avec les utilisateurs de cette machine. Le propriétaire n’a pas besoin de rester connecté sur cette console. Une Xbox supplémentaire Une licence en ligne peut permettre l’accès lorsque l’acheteur est connecté aux services Xbox. Si son compte se déconnecte, l’accès des autres profils à ses jeux disparaît sur cette machine. Un achat Xbox utilisé sur PS5, ou l’inverse Le partage de console reste propre à chaque plateforme. Ce réglage ne convertit pas une licence PlayStation en licence Xbox. Bonus, monnaie virtuelle et contenus liés au compte Ils doivent être examinés séparément du jeu de base. Le partage du jeu ne prouve pas que tous les avantages de l’édition seront partagés.

Sur PS5 : activer le partage sur la bonne machine

Sony précise dans son guide du partage de console et du jeu hors ligne que cette option concerne les contenus achetés et téléchargés. Pour la vérifier :

Ouvrez Paramètres, puis Utilisateurs et comptes. Entrez dans Autre, puis Partage de console et jeu hors ligne. Choisissez Activer sur la PS5 qui doit donner accès aux autres profils. Vérifiez que le jeu est téléchargé, puis essayez de le lancer avec le profil qui doit l’utiliser.

Activer une nouvelle PS5 implique de retirer cette activation de l’ancienne. Une désactivation à distance de tous les appareils est possible en cas de perte d’accès à la console, mais Sony limite cette opération à une fois tous les six mois. Ce n’est donc pas un réglage à déplacer à chaque session.

Sur Xbox : choisir sa console principale, puis utiliser des profils distincts

Le parcours passe par le bouton Xbox, puis Profil et système > Paramètres > Général > Personnalisation > Ma Xbox principale. Désignez la console du foyer sur laquelle les autres utilisateurs doivent retrouver les jeux partagés. Téléchargez ensuite le titre depuis la bibliothèque du compte qui l’a acheté et vérifiez son lancement avec un autre profil.

La documentation de Microsoft sur les licences Xbox distingue cette console principale de l’accès itinérant sur une autre machine. Sur la première, les autres comptes peuvent accéder aux contenus partagés sans que l’acheteur reste connecté. Sur une autre Xbox, la connexion de l’acheteur à Internet intervient dans la validation des droits.

Les règles françaises des biens numériques rappellent aussi que les droits d’utilisation restent attachés à la licence. Avoir installé les fichiers n’autorise pas à les redistribuer, revendre le compte ou contourner une restriction. Configurez vos propres consoles avec le titulaire du compte présent, sans communiquer son mot de passe à un tiers.

Ce qu’il reste à vérifier pour GTA 6

Le point confirmé est le fonctionnement des consoles, pas une validation de tous les usages de GTA 6. Ne prenez donc pas l’absence de restriction signalée dans un article pour une garantie Rockstar. Avant de prévoir deux parties simultanées, contrôlez le lancement avec deux profils distincts, les conditions affichées pour votre édition et les éventuelles exigences du service en ligne.

Le même contrôle s’impose pour les bonus : Microsoft exclut notamment les consommables du partage entre comptes. Une somme de monnaie virtuelle, un avantage accordé une seule fois ou une récompense liée à un profil ne doit pas être assimilé au jeu installé. Enfin, le partage ne fusionne pas les progressions : chaque joueur doit utiliser son propre profil pour conserver ses sauvegardes et ses succès ou trophées.

Si un cadenas ou une erreur de licence apparaît, commencez par vérifier quel compte a acheté le jeu, quelle console est activée et si l’accès exige une connexion. Racheter immédiatement le titre peut masquer un simple problème d’autorisation ; à l’inverse, changer plusieurs fois la console de partage sans comprendre la cause risque de retirer l’accès à un autre membre du foyer.