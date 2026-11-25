Une vidéo non officielle montre une tentative de lancement de GTA 6 sur Windows. Les 38 Go évoqués par un relais ne sont pas une exigence matérielle de Rockstar.

GTA 6 sur PC : pourquoi les 38 Go évoqués ne disent rien de la configuration officielle

Non, les 38 Go de mémoire évoqués autour d’une vidéo de GTA 6 sur PC ne constituent pas une configuration minimale annoncée par Rockstar. Le chiffre accompagne une tentative non officielle de faire fonctionner des données du jeu sur Windows. Il ne décrit ni une version PC commercialisée, ni les besoins d’un produit terminé.

Une séquence publiée sur Reddit, avec un rendu incomplet

La publication « Now Able to Enter the Game » sur Reddit propose une vidéo de 26 secondes. Le passage consulté montre des personnages devant un environnement très sombre, avec des éléments visuels manquants et une fenêtre de surveillance système superposée.

La séquence est présentée comme une avancée d’un projet non officiel à partir d’un exécutable Xbox. Ces images ne suffisent pas à établir que l’ensemble du jeu fonctionne, qu’une partie longue est possible ou que les missions peuvent être terminées. Elles ne permettent pas non plus d’authentifier indépendamment toute la chaîne logicielle utilisée.

Un relevé de mémoire ne remplace pas des besoins matériels

Le relais japonais qui détaille cette démonstration avance une consommation d’environ 37,7 à 38,5 Go sur une machine équipée de 64 Go de DDR5. Il décrit aussi un rendu dont les éclairages et les ombres ne fonctionnent pas normalement. Ce chiffre reste un relevé rapporté pour cet environnement particulier, pas une mesure reproduite par Menow.

La quantité de mémoire occupée pendant un essai ne suffit pas à définir le minimum nécessaire pour jouer. Il faudrait notamment connaître la configuration exacte, les réglages, la stabilité et les résultats sur plusieurs machines. Un programme expérimental et une version optimisée pour le commerce n’offrent pas non plus le même point de comparaison.

Aucun achat de RAM ne se justifie sur la seule base de cette vidéo. Pour choisir un PC, les éléments utiles seront une fiche de configuration officielle, puis des essais représentatifs. Le présent clip ne fournit ni l’une ni les autres.

L’auteur de la publication demande lui-même de ne pas se précipiter sur les téléchargements se réclamant de GTA 6. Le lien ci-dessus mène à la discussion et à la vidéo ; cet article ne propose aucun exécutable.