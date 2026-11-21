Les joueurs PS5 suivis aux États-Unis qui ont lancé GTA 6 le 19 novembre y ont consacré 513 minutes en moyenne, soit 8 h 33. C’est le relevé communiqué par Mat Piscatella, analyste chez Circana. Il mesure l’engagement du jour du lancement, pas le temps que tous les possesseurs de PS5 auraient passé devant le jeu.

61 % des joueurs actifs, pas 61 % de toutes les PS5

Dans sa publication consacrée aux données du Player Engagement Tracker, l’analyste distingue les joueurs actifs le 19 novembre et ceux qui ont joué à GTA 6. Parmi les joueurs PS5 américains actifs ce jour-là dans le suivi de Circana, 61 % ont lancé le titre. C’est ensuite parmi les joueurs de GTA 6 que la durée moyenne atteint 513 minutes.

Relevé du 19 novembre PS5 Xbox Périmètre géographique États-Unis Monde Part des joueurs actifs ayant joué à GTA 6 61 % 56 % Temps moyen des joueurs de GTA 6 513 minutes, soit 8 h 33 494 minutes, soit 8 h 14

La différence de durée est de 19 minutes. Elle ne démontre pas que les utilisateurs d’une console aiment davantage le jeu : les zones géographiques comparées ne sont pas identiques, et il s’agit d’une seule journée particulière.

Une moyenne ne décrit pas votre prochaine soirée

Une moyenne de 8 h 33 peut réunir des personnes qui ont joué une heure et d’autres qui ont occupé une grande partie de leur journée avec GTA 6. Ce n’est ni une durée de session obligatoire, ni une médiane, ni le temps nécessaire pour terminer l’histoire. Le relevé public ne fournit pas la répartition détaillée permettant de savoir combien de joueurs ont dépassé huit heures.

Le jour de sortie concentre aussi des comportements exceptionnels : disponibilité du jeu, curiosité, horaires de déblocage et temps libre des premiers acheteurs. Utiliser ce chiffre comme une estimation de l’usage quotidien pendant les mois suivants serait aller au-delà de ce que les données établissent.

Un démarrage qui concentre l’activité des consoles

Le fait marquant reste la proportion : sur PS5, GTA 6 a occupé plus de six joueurs actifs sur dix dans le suivi américain. La durée moyenne atteint en parallèle plus de huit heures. Ces deux indicateurs racontent des choses complémentaires : le premier décrit la place du jeu dans la journée de la plateforme, le second le temps qui lui a été consacré par ses joueurs.

Ce sont des données d’engagement, pas un classement des ventes ou une enquête de satisfaction. Le relevé ne comporte pas de résultat français et ne permet pas de mesurer le nombre mondial d’acheteurs. Pour suivre la suite du lancement, les prochaines journées permettront surtout de savoir si cette fréquentation exceptionnelle se maintient après le premier rendez-vous avec Vice City.