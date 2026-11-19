La différence entre PS5 et PS5 Pro ne se résume pas à leur plafond de 30 images par seconde. Dans l’analyse vidéo publiée par Digital Foundry le 18 novembre, la console standard connaît de petites baisses pendant des séquences ordinaires de conduite, tandis que la Pro se montre plus régulière. Les essais extrêmes accentuent cet écart, mais ils doivent être séparés du jeu courant pour comprendre ce que ces résultats changent réellement.

Conduite et scènes extrêmes ne racontent pas la même chose

L’analyse de Digital Foundry à partir de 49 min 27 décrit des baisses mineures, perceptibles sur la PS5 standard lors de déplacements en ville. John Linneman indique de son côté avoir joué plus de 50 heures sur PS5 Pro sans remarquer de baisse hors des essais de charge. Cette observation lui appartient : il ne s’agit pas d’un test réalisé par Menow.

Situation PS5 standard PS5 Pro Limite à garder en tête Conduite et jeu courant Petites baisses sous les 30 images/s rapportées Très grande régularité décrite par le testeur Aucune moyenne globale chiffrée à déduire Destructions provoquées pour pousser le jeu Baisses prolongées jusqu’au départ de la zone Retour plus rapide vers la cible Scénario volontairement extrême Point bas cité sur Pro Pas de minimum repris ici 24 images/s dans le pire essai de charge Ne décrit pas la campagne entière

Le passage à 24 images/s sur Pro ne doit donc pas être présenté comme sa performance habituelle. Inversement, les baisses mineures de la PS5 standard ne justifient pas de déclarer que l’ensemble de l’aventure est constamment saccadé.

Les passages à consulter dans l’analyse technique

La vidéo de Digital Foundry sépare l’analyse de la Pro, les essais extrêmes puis celle de la PS5 standard. Le lecteur ci-dessous permet de retrouver la présentation d’origine ; les chapitres consacrés aux performances commencent à 47 min 18, suivis des essais de charge à 48 min 44 et de la PS5 standard à 49 min 28.

Pourquoi deux jeux annoncés à 30 images/s peuvent sembler différents

À cadence parfaitement régulière, 30 images/s correspondent à une nouvelle image toutes les 33,3 millisecondes environ. C’est un calcul, pas une mesure supplémentaire de GTA 6 : une seconde contient 1 000 millisecondes, divisées ici par 30. Si certaines images prennent davantage de temps à arriver, le mouvement devient moins uniforme, même si la cible affichée reste identique.

Lorsqu’une voiture traverse un carrefour, le décor défile continuellement. Une variation de cadence peut alors se remarquer autrement que dans une scène presque immobile. Le chiffre maximal renseigne donc sur une partie de l’expérience ; la régularité et la durée des écarts renseignent sur une autre.

Cette distinction explique aussi pourquoi un minimum isolé constitue un mauvais résumé. Un ralentissement très bref et une baisse maintenue pendant toute une scène ne se ressentent pas de la même manière. Pour comparer les consoles, il faut regarder ce qui se passe avant, pendant et après le passage difficile.

Faut-il changer de console pour autant ?

Pour quelqu’un qui possède déjà une PS5 standard, ces résultats apportent surtout une attente plus précise : la cible ne garantit pas une cadence parfaitement constante. Ils ne donnent toutefois ni une fréquence universelle des ralentissements, ni un bilan chiffré de chaque mission. Impossible d’en tirer un pourcentage de l’aventure touché ou un gain moyen de la Pro.

Pour un acheteur qui hésite entre les deux, le bénéfice identifié concerne ici la stabilité dans les situations comparées. Il faut le mettre en regard de son budget et de sa sensibilité aux variations de fluidité. Ce constat n’ajoute pas un mode 60 images/s et ne remplace pas une comparaison complète de l’image.

Enfin, ce test ne permet pas de promettre ce qu’une future mise à jour corrigera. Un résultat valable sur les séquences analysées doit rester attaché à ce périmètre. Le fait utile est l’écart de régularité constaté, en distinguant clairement les déplacements ordinaires du chaos délibérément provoqué pour éprouver les consoles.