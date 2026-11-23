Le caractère réservé de Jason Duval est voulu. Rockstar explique les influences cinématographiques et les recherches qui ont guidé son écriture.

Jason Duval tranche avec les grandes gueules de Grand Theft Auto. Son attitude réservée vient notamment de Steve McQueen dans The Getaway et de recherches sur les anciens militaires. Rupert Humphries, responsable de la narration chez Rockstar, a expliqué ce choix dans un entretien publié le 20 novembre. Une explication sur la façon dont Rockstar a construit l’un des deux protagonistes de GTA VI.

Steve McQueen, modèle d’un héros qui en dit peu

Répondant directement par courriel à Destructoid, Humphries raconte que l’équipe a étudié des films de couples en cavale. Le long métrage de Sam Peckinpah, sorti en 1972, a particulièrement retenu son attention : McQueen pouvait imposer son personnage par sa présence, sans multiplier les répliques.

Rockstar voulait explorer cette retenue dans un jeu vidéo, après avoir souvent écrit des protagonistes beaucoup plus bavards. Le studio a aussi travaillé sur les anciens Army Rangers, dont les équivalents fictifs portent ici le nom de Marauders. Ces recherches ont nourri une manière d’affirmer sa force sans commenter chaque situation. Le silence de Jason est donc un parti pris d’écriture, pas un oubli que le studio découvrirait après lancement.

Cette explication reste celle des auteurs. Elle ne mesure ni la réussite du personnage auprès des joueurs ni la qualité de chacune de ses scènes. Elle éclaire en revanche une intention : faire passer une partie de sa personnalité autrement que par les dialogues.

Le couple compte davantage que les coups d’éclat

Le contraste avec Lucia s’inscrit dans un objectif plus large. Dans des propos adressés directement à GamesRadar+, publiés le 21 novembre, Humphries place au premier plan le lien entre les deux personnages et celui que le joueur noue avec eux.

Il décrit Leonida comme un monde où la pression économique, médiatique et sociale pousse les habitants vers des comportements extrêmes. Au milieu de cette agitation, Rockstar voulait deux personnages auxquels s’attacher et une relation qui rende leur parcours humainement lisible. Cela n’efface pas leurs crimes : l’enjeu consiste à comprendre ces protagonistes, sans transformer leurs actes en gestes innocents.

Le responsable de la narration insiste aussi sur l’idée de traverser les difficultés ensemble. Cette approche donne au duo un rôle différent d’une simple alternance entre deux héros jouables : leur relation fait partie de la promesse du récit.

Une explication sans dévoiler l’histoire

Ces entretiens concernent la conception des personnages, sans nécessiter de révéler une mission, un retournement ou la fin du jeu. Ils permettent surtout de distinguer une impression — un héros paraît peu expressif — de l’intention que ses auteurs revendiquent.

Pour les voix, les crédits officiels de Rockstar attribuent Jason à Dylan Rourke et Lucia à Manni L. Perez. Ce sont bien les interprètes du duo de GTA VI, disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. L’influence de McQueen porte sur la construction de Jason ; elle ne signifie pas que Rockstar a recréé l’acteur ou repris son personnage à l’identique.