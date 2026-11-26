GTA 6 domine le relevé japonais de Famitsu du 16 au 22 novembre. Les 200 759 exemplaires PS5 ne représentent ni des disques ni toutes les ventes numériques.

GTA 6 entre directement en tête des ventes japonaises suivies par Famitsu, avec 200 759 exemplaires sur PS5. Le chiffre porte sur la semaine du 16 au 22 novembre 2026. Une particularité mérite d’être précisée : selon Gematsu, l’édition vendue dans le commerce est une boîte contenant un code de téléchargement.

Ce démarrage est un indicateur du lancement au Japon, pas le total mondial du jeu ni l’ensemble de ses achats dématérialisés. Le classement ne permet pas non plus de déduire qu’un disque contenant GTA 6 a été acheté 200 759 fois.

Ce que comptent les 200 759 exemplaires

Dans son relevé publié le 26 novembre, Famitsu présente des estimations établies à partir des informations disponibles au moment du calcul. Sa méthodologie précise que le classement des logiciels réunit les éditions en boîte, les cartes de téléchargement et les versions préinstallées avec les consoles.

Gematsu, qui relaie ce classement, identifie explicitement GTA 6 comme une édition « code dans une boîte ». Il faut donc distinguer le circuit de vente et le support utilisé pour jouer. Un achat effectué chez un détaillant peut être comptabilisé dans ce classement sans fournir un disque de jeu.

Cette nuance compte aussi pour la lecture des résultats. Le code acheté en magasin relève d’une vente suivie par le commerce de détail ; il ne devient pas pour autant une mesure exhaustive de ce qui a été vendu directement sur la boutique de la console.

Un lancement observé sur quatre jours de commercialisation

Le tableau indique une sortie de GTA 6 le 19 novembre, tandis que la période étudiée s’achève le 22. Ce démarrage couvre donc quatre jours de commercialisation, au sein d’une semaine de suivi qui en compte sept.

En deuxième position, The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 ajoute 35 295 exemplaires pour la même semaine. Le rapprochement situe l’écart du classement, mais il faut garder un autre détail en tête : les deux jeux ne sont pas au même stade de leur commercialisation. GTA 6 arrive cette semaine, là où Zelda est déjà présent dans les relevés précédents.

La famille PS5 passe aussi devant la Switch 2 sur cette semaine

Le relevé matériel totalise 41 472 consoles pour la famille PS5, contre 36 817 Switch 2. À l’intérieur de la gamme Sony, la PS5 Digital Edition représente 40 362 unités, devant la PS5 Pro à 1 031 et la PS5 équipée d’un lecteur à 79.

Ces chiffres décrivent des ventes de machines, pas le nombre d’acheteurs ayant choisi une console pour GTA 6. Leur progression simultanée avec le lancement constitue un contexte commercial intéressant ; elle ne prouve pas, à elle seule, la motivation individuelle de chaque achat.

Le résultat à retenir reste donc précisément délimité : GTA 6 domine ce relevé japonais, avec 200 759 ventes estimées dans le périmètre suivi par Famitsu. Pour juger sa trajectoire, les semaines suivantes permettront de distinguer l’effet du lancement de la continuité des achats. Le chiffre de cette semaine ne suffit pas à annoncer un record historique japonais ni à extrapoler les ventes françaises.