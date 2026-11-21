GTA 6 a reçu les félicitations du codirigeant de CD Projekt, le groupe derrière Cyberpunk et The Witcher. Le 19 novembre, Michał Nowakowski a qualifié le jeu de « chef-d’œuvre » et salué le travail de Rockstar. Son message souligne surtout la difficulté d’aboutir à une production de cette ampleur.

Un hommage de Night City à Vice City

La réaction commence par le compte officiel de Cyberpunk 2077, qui adresse un message de soutien à Rockstar en rapprochant Night City et Vice City. Nowakowski le relaie et félicite toutes les équipes qui ont travaillé sur GTA 6. Il insiste sur la difficulté de réaliser ce que Rockstar vient d’accomplir.

Dans sa publication du 19 novembre, il ajoute qu’il compte explorer le jeu pendant les semaines et les mois à venir. Cette précision donne son sens au compliment : le dirigeant n’affirme pas avoir déjà terminé l’aventure et découvert toutes ses possibilités.

Les responsables de Cyberpunk 2 et The Witcher 4 réagissent aussi

Paweł Sasko, associé à la direction de Cyberpunk 2, s’est montré enthousiaste après un premier aperçu. Il a notamment exprimé son envie de découvrir la profondeur du monde et l’attention aux détails. Sebastian Kalemba, directeur de The Witcher 4, a de son côté évoqué son impatience de consacrer un week-end au jeu.

Les trois réactions n’ont donc pas exactement la même portée : Nowakowski salue la réalisation globale, Sasko évoque ses premières impressions et ce qu’il veut encore découvrir, tandis que Kalemba parle de son envie de jouer. Aucun ne présente ici un test achevé ou une mesure de performances.

Ce compliment n’annonce pas un rapprochement entre les jeux

Le clin d’œil entre les deux villes fictives est un échange de félicitations au lancement. Il n’annonce ni contenu commun à GTA 6 et Cyberpunk ni partenariat entre leurs studios. Il ne révèle pas davantage une fonction du futur Cyberpunk 2.

L’intérêt de cette réaction se situe ailleurs : des créateurs eux-mêmes engagés sur de grandes aventures prennent publiquement le temps de saluer le travail de Rockstar. Leurs mots portent sur l’accomplissement et la curiosité qu’il suscite. Les semaines d’exploration que Nowakowski dit vouloir y consacrer restent encore devant lui.