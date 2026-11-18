GTA 6 : des joueurs signalent des plantages et un écran assombri, que sait-on vraiment ?

Des joueurs de GTA 6 signalent des plantages et un assombrissement en haut de l’image dans les premières discussions de lancement. Les messages consultés le 18 novembre décrivent des situations précises sur PS5 et Xbox, mais ils ne permettent de mesurer ni leur fréquence, ni leur cause. Ils ne constituent pas davantage la confirmation d’un défaut touchant toutes les consoles. Voici les témoignages accessibles, ce qu’ils montrent et les informations à relever si vous rencontrez un incident comparable.

Des plantages rapportés, avec des situations différentes

Dans le fil consacré aux incidents, FullOfKek indique devoir relancer le prologue sur PS5 Pro. D’autres participants déclarent subir des interruptions sur Xbox Series X. Il s’agit de déclarations d’utilisateurs, sans protocole commun ni version du jeu systématiquement renseignée.

Le signalement de nowhir porte plutôt sur de petites coupures audio sur Series X ; un autre participant évoque un son haché au casque sur PS5. Le même fil contient aussi un retour de joueur Series X qui affirme ne rencontrer ni plantage ni baisse de fluidité.

Le point décisif est la nature de l’interruption. Un retour au menu de la console, un jeu figé qui répond encore à la touche système et une extinction complète ne décrivent pas le même événement. Les réunir sous une seule panne empêcherait de comprendre ce qui s’est réellement produit.

L’écran assombri dispose d’une publication illustrée

Un autre message apporte une pièce plus concrète : kkaylumm publie une capture et se plaint d’une zone sombre en haut de l’écran. Il précise jouer sur Xbox Series X et juger l’effet gênant pendant le jeu et les cinématiques. Il dit ne pas avoir réussi à le supprimer.

« L’assombrissement en haut de l’écran est trop fort et il ne semble pas y avoir de moyen de le désactiver. » kkaylumm, traduction de son témoignage publié sur Reddit.

Les réponses divergent sur les lunettes du personnage : certains disent que les retirer change l’image, alors que l’auteur affirme que l’assombrissement persiste. Ce désaccord ne permet pas de présenter cette manipulation comme un correctif. L’auteur se montre par ailleurs très enthousiaste sur le jeu et ne rapporte pas d’autre problème de performances dans cette discussion.

Une capture montre un état de l’image ; elle ne permet pas, seule, d’identifier le mécanisme responsable. Il manque notamment une comparaison contrôlée de la même scène et des mêmes réglages. Rien ne permet ici d’attribuer l’effet à une panne de la console, au téléviseur ou à une fonction volontaire du jeu.

Ce qui est documenté, et ce qui manque encore

Signalement Console déclarée Élément disponible Limite de la preuve Plantage dans le prologue PS5 Pro et Xbox Series X Messages de propriétaires Conditions et versions incomplètes ; reproduction indépendante manquante Petites coupures audio Xbox Series X ; PS5 au casque Témoignages écrits Configuration audio et cause non établies Haut de l’image assombri Xbox Series X Publication avec capture et échanges de l’auteur Pas de comparaison contrôlée ni de solution confirmée

Ces éléments établissent l’existence de signalements, pas leur représentativité. Un fil consacré aux bugs concentre naturellement les personnes qui cherchent de l’aide : ce n’est pas un échantillon de l’ensemble des acheteurs. Aucun taux de consoles touchées ne peut en être tiré. Dans les éléments consultés, aucun correctif officiel identifié ne répond spécifiquement à ces trois symptômes.

Si cela vous arrive : les éléments à conserver avant toute manipulation

Identifier précisément l’appareil. Noter PS5, PS5 Pro, Series X ou Series S, puis les numéros de version du jeu et du système affichés sur la console. « Xbox » ou « dernière mise à jour » ne suffisent pas pour comparer deux cas. Décrire l’incident. Relever le message ou code d’erreur exact, le moment où il apparaît et ce qui reste utilisable. Pour le son, préciser si le défaut concerne un casque, les haut-parleurs ou les deux. Garder une preuve courte. Enregistrer la scène si la console le permet. Pour l’image sombre, conserver une capture du jeu et une photo de l’écran prises dans la même situation ; elles documentent deux étapes différentes de l’affichage, sans fournir à elles seules un diagnostic. Consigner les changements un par un. Si vous avez déjà essayé une autre sortie audio ou redémarré le jeu, noter le résultat. Multiplier simultanément les réglages rend impossible de savoir lequel a changé le comportement.

Ces informations peuvent accompagner une demande d’assistance adressée à Rockstar. Évitez de publier des identifiants de compte dans les commentaires. Une réinitialisation complète de la console, la suppression d’une sauvegarde ou une réinstallation de tout le jeu ne sont pas justifiées par les seuls témoignages présentés ici : mieux vaut conserver les preuves et obtenir des instructions adaptées à votre cas.