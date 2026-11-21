GTA 6 : des joueurs débloquent la vue subjective sur PS5 et Xbox, voici comment

Un bug permet de conserver une vue subjective dans GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S. La manipulation part du téléphone du personnage et d’un raccourci de caméra modifié. Elle ne débloque pas un mode officiel : le changement peut demander plusieurs essais et il n’existe pas de bouton de retour fiable une fois la caméra bloquée.

L’intérêt de cette découverte est concret : observer l’habitacle en conduisant, puis découvrir le décor à hauteur du personnage. Il faut toutefois la considérer comme une expérimentation sur la version actuelle du jeu, et non comme une nouvelle option ajoutée par Rockstar. Menow n’a pas reproduit ce bug sur console.

Le téléphone sert de point de départ

La manipulation documentée après la sortie exploite le changement de caméra associé au téléphone. Le principe consiste à fermer celui-ci tout en demandant très rapidement une autre vue. Si le timing fonctionne, le téléphone disparaît mais la perspective reste en place.

Avant de tenter l’expérience, conservez une sauvegarde récente. Le rechargement d’une partie est la solution de retour décrite par les guides ; mieux vaut donc ne pas essayer au milieu d’une séquence dont vous ne souhaitez pas perdre la progression.

Les étapes sur PS5 et Xbox

Mettez le jeu en pause et ouvrez ses réglages. Dans la section consacrée à la manette, trouvez l’affectation du pavé tactile sur PS5 ou de la touche View sur Xbox. Attribuez-lui la caméra à la place de la carte. Les démonstrations en anglais affichent l’option Camera ; il s’agit ici d’une traduction descriptive, pas d’un intitulé français vérifié. Revenez en jeu et installez le personnage au volant d’une voiture. Ouvrez son téléphone avec la direction haute de la croix. Rangez le téléphone avec Rond sur PS5 ou B sur Xbox, tout en appuyant rapidement sur le nouveau raccourci de caméra.

Le point délicat est la synchronisation des deux dernières actions. Un échec ne signifie donc pas nécessairement que l’affectation est incorrecte. Vérifiez d’abord le réglage, puis recommencez calmement ; aucun nombre d’essais ne garantit le résultat.

Le guide de retour à la troisième personne recommande de recharger sa sauvegarde. D’autres observations indiquent que certaines interactions modifiant la caméra interrompent le bug. Cela confirme surtout qu’il ne s’agit pas d’un mode persistant et proprement intégré.

La touche réaffectée ne sert plus à ouvrir directement la carte : celle-ci reste accessible depuis le menu de pause. Après l’essai, pensez également à remettre votre affectation habituelle si vous préférez retrouver ce raccourci.

Ce que la découverte ne confirme pas

La démonstration vidéo de la manipulation permet de voir le geste plutôt que de deviner son rythme. Elle ne démontre ni une amélioration des performances ni un fonctionnement parfait de toutes les animations. Une future mise à jour peut aussi modifier le comportement.

Enfin, l’existence d’une perspective exploitable par un bug ne constitue pas l’annonce d’un futur mode officiel. Aucun calendrier ne doit être déduit de ces images. Pour l’instant, la découverte donne surtout une autre manière d’observer le jeu, avec les limites d’un détournement de caméra.