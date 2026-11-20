GTA 6 accumule les évaluations sur le PlayStation Store, sans occuper la première place pour la note moyenne. Lors de notre consultation du classement PS Store DB le 20 novembre au soir, le jeu affichait environ 155 500 notes et 4,85 sur 5. Resident Evil Requiem conservait une moyenne supérieure, à 4,88 sur 5 pour environ 109 300 évaluations. Le nombre de participants et leur satisfaction racontent donc deux choses différentes.

Le premier relevé relayé dans la journée portait sur plus de 143 000 notes. Le compteur a déjà évolué : il faut lire ces chiffres comme une photographie datée, et non comme un résultat définitif du lancement. Cela vaut aussi pour l’écart de 0,03 point entre les deux jeux.

Un classement précis, pas celui de tous les jeux de l’histoire

Le classement consulté sur PS Store DB sélectionne les sorties de 2026 ayant au moins 10 000 évaluations. Dans ce périmètre, Resident Evil Requiem précède Grand Theft Auto VI, puis LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, Phantom Blade Zero et Pragmata. Modifier la période ou le seuil de participation change la comparaison.

Jeu Moyenne affichée Nombre approximatif de notes Resident Evil Requiem 4,88/5 109 300 Grand Theft Auto VI 4,85/5 155 500 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 4,80/5 15 300 Phantom Blade Zero 4,77/5 36 200 Pragmata 4,77/5 33 300

Chiffres affichés le 20 novembre 2026 au soir, arrondis comme sur le suivi. Il s’agit d’un relevé des évaluations PlayStation, pas d’un sondage représentatif de tous les joueurs français ni d’un classement des ventes.

Pourquoi davantage de notes ne donne pas forcément la première place

Un jeu peut attirer beaucoup plus de participants tout en obtenant une moyenne légèrement inférieure. Ici, GTA 6 réunit environ 46 200 évaluations supplémentaires par rapport à Resident Evil Requiem. Ce volume montre une participation importante ; il ne permet pas de déduire combien de copies ont été vendues, ni combien de personnes ont terminé l’aventure.

La note agrège aussi des attentes différentes. Un acheteur peut privilégier le monde ouvert, un autre la fluidité ou l’histoire. La moyenne seule ne dit pas quel élément a convaincu ou déçu. Elle ne constitue surtout pas un diagnostic technique : pour savoir comment le jeu tient ses images par seconde sur une console, il faut consulter des mesures distinctes.

Sur votre console, ouvrez la fiche du jeu dans le PlayStation Store et examinez la moyenne avec le nombre de contributions. Comparez ensuite des jeux dans le même périmètre : un score établi sur quelques centaines d’avis ne pèse pas de la même façon qu’un relevé dépassant cent mille participations.

La différence entre 4,85 et 4,88 est trop courte pour remplacer vos préférences. GTA 6 et Resident Evil Requiem ne proposent pas la même expérience. Pour un lecteur français, ce classement apporte un indicateur de satisfaction sur PlayStation ; il ne vérifie ni le prix local, ni les conditions d’une édition, ni l’intérêt du jeu pour quelqu’un qui n’aime pas son genre.

Le signal intéressant reste la combinaison des deux chiffres : une moyenne très élevée malgré un nombre d’évaluations déjà massif. Le suivi pourra encore changer au fil des jours, lorsque davantage d’acheteurs auront passé du temps dans le jeu.