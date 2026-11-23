Rockstar détaille son correctif du 23 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S : appels de missions, autosauvegarde et plusieurs blocages sont concernés.

Un appel qui n’arrive jamais peut suffire à arrêter une partie. Dans ses notes du 23 novembre, Rockstar confirme avoir corrigé des communications téléphoniques qui ne se déclenchaient pas correctement dans GTA 6, y compris celles nécessaires pour avancer dans l’histoire ou débloquer des missions. L’autosauvegarde figure également parmi les problèmes traités sur PS5 et Xbox Series X|S.

Le téléphone et l’autosauvegarde au cœur du correctif

La liste officielle des corrections de lancement vise donc des fonctions essentielles à la continuité de l’aventure. Le studio mentionne aussi des plantages, une météo qui restait inchangée trop longtemps et des situations dans lesquelles il devenait impossible de perdre son indice de recherche.

Deux interactions sont également réparées : l’utilisation de la barre de soulevé de terre à la salle de sport et la remise de sacs par les partenaires pour leur vente aux receleurs.

Rockstar ne donne pas, sur cette page, de poids de téléchargement ni de numéro de version associé à ces corrections. La note ne précise pas non plus si tous les blocages déjà enregistrés dans une sauvegarde disparaissent rétroactivement. Il faut donc distinguer les bugs annoncés comme corrigés d’une garantie de récupération de chaque partie.

Sur PS5, vérifiez le jeu avant de reprendre votre sauvegarde

Pour chercher manuellement la mise à jour, le parcours documenté par Sony en français est le suivant :

Sélectionnez GTA 6 depuis son aperçu sur le Portail des jeux. Appuyez sur la touche d’options de la manette. Choisissez « Vérifier si des mises à jour sont disponibles ». Si un téléchargement est proposé, suivez les instructions et laissez l’installation se terminer avant de reprendre.

Cette vérification concerne bien l’application GTA 6. Consulter uniquement la version du logiciel système de la console ne permet pas de savoir si le jeu possède ses derniers fichiers.

Si vous préférez préparer vos prochaines sessions, Sony décrit aussi les mises à jour automatiques en mode repos. Dans Paramètres > Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications > Mises à jour automatiques, les options de téléchargement et d’installation peuvent être activées. La console doit également rester connectée à Internet pendant le repos.

Quel contrôle faire si votre histoire était bloquée ?

Notre conseil : après installation, reprenez précisément la situation où l’appel manquait et notez ce qui change. Une mission se débloque-t-elle ? Le même obstacle apparaît-il encore ? Cette comparaison est plus utile que de multiplier immédiatement les manipulations sur vos fichiers.

Gardez aussi une trace de votre plateforme, de la mission concernée et du dernier objectif accompli. Si le problème persiste, ces éléments permettront de décrire un cas concret à l’assistance. Évitez de supprimer une sauvegarde pour « essayer » : un correctif et une remise à zéro de votre progression sont deux opérations différentes.