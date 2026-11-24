Le faux passage se trouve dans le Vice Decor District. Le guide donne un repère précis pour le retrouver, sans mission ni récompense à débloquer.

GTA 6 : ce tunnel peint sur un mur piège les conducteurs comme dans Bip Bip et Coyote

Image : illustration.

Cette route de GTA 6 semble se prolonger sous un pont. Elle s’arrête pourtant contre un mur peint en trompe-l’œil. La capture publiée par Dexerto montre la fresque dans le décor du jeu. Dans le Vice Decor District de Vice City, un faux tunnel transforme un raccourci apparent en collision, avec un résultat qui rappelle les pièges de Bip Bip et Coyote.

Le détail circule dans les publications de joueurs, notamment ce fil consacré aux conducteurs trompés par la fresque. L’intérêt du lieu tient à cette lecture instantanée : à distance, on croit suivre une route ; en approchant, la profondeur disparaît.

Le repère pour trouver le mur dans Vice City

Le guide publié par Dexerto le 24 novembre situe la peinture dans le Vice Decor District. Son point de départ est le magasin de vêtements Fufu. Il faut ensuite se déplacer d’environ 160 mètres vers le sud-est, en direction de la station-service voisine, puis chercher la fresque représentant une route passant sous un pont.

Le passage apparent arrive au niveau du sol, dans la continuité de la chaussée. C’est ce raccord qui rend le piège convaincant : l’image se présente comme une direction possible plutôt que comme une affiche que l’on regarderait sur le côté.

L’accès décrit par le guide se fait en exploration libre. Aucune mission ni énigme n’est nécessaire pour visiter la fresque. Il n’y a pas de passage secret à ouvrir derrière le mur : tenter de le traverser abîme le véhicule et peut blesser Jason ou Lucia selon la violence du choc. Aucun objet à récupérer n’est annoncé pour ceux qui s’y écrasent.

Le joueur prend la place du Coyote

Le rapprochement avec les Looney Tunes vient du gag où une route peinte promet une ouverture qui n’existe pas. Dans GTA 6, le décor laisse au joueur le temps de faire la même erreur de perspective. À faible allure, on peut examiner le raccord et voir la surface ; dans une poursuite, l’envie de trouver une issue donne au dessin toute son efficacité.

Pour découvrir le détail sans sacrifier sa voiture, le plus simple reste donc de s’arrêter avant la peinture et d’observer le mur de biais. La fresque fonctionne comme une plaisanterie de décor, pas comme une nouvelle mécanique de déplacement. Ce genre de détour peut attendre : si un appel empêche réellement une mission d’avancer, le sujet relève plutôt du correctif consacré aux blocages de progression.