GTA 6 propose une option qui rend les fusillades moins punitives. Le réglage nommé Accessible Combat dans l’interface anglaise réduit les dégâts subis et rend les ennemis plus faciles à éliminer. Il se trouve dans les paramètres de jouabilité, parmi les aides d’accessibilité, plutôt que dans un sélecteur classique de difficulté.

Pour un joueur qui recommence plusieurs fois la même confrontation, c’est donc le premier réglage à examiner. Il ne remplace pas la visée ou le choix d’une couverture : il modifie l’équilibre du combat afin de laisser davantage de marge lorsqu’une erreur survient.

Où trouver l’aide au combat

La procédure illustrée dans le jeu sur PS5 mène aux réglages de jouabilité. Les intitulés ci-dessous décrivent les rubriques en français ; leur traduction officielle dans la version française n’a pas été vérifiée. Le nom anglais permet de reconnaître sans ambiguïté l’option montrée dans la capture.

Mettez GTA 6 en pause et ouvrez les réglages du jeu. Choisissez la rubrique de jouabilité, affichée Gameplay dans les captures anglaises. Descendez jusqu’aux options d’accessibilité, en bas de cette rubrique. Repérez Accessible Combat, l’avant-dernière entrée dans les captures consultées, puis activez-la. Validez l’avertissement et enregistrez le changement lorsque le jeu vous le demande.

Vérifiez ensuite que l’option reste activée avant de reprendre la mission. Le guide illustré montre qu’un refus de la confirmation abandonne les modifications. Il serait facile de quitter les menus en pensant avoir allégé le combat alors que le réglage est revenu à son état précédent.

Ce qui change pendant une fusillade

Les relevés consultés concordent sur l’effet recherché : le personnage encaisse mieux et les adversaires tombent plus facilement. Ils ne fournissent pas de pourcentage vérifié. Il serait donc trompeur de promettre deux fois plus de résistance, un nombre fixe de balles ou une réussite automatique dans chaque mission.

Le jeu prévient que cette aide change sensiblement l’équilibre et l’expérience. C’est précisément son intérêt pour quelqu’un qui souhaite avancer dans l’histoire sans répéter longuement une confrontation. À l’inverse, si vous aimez la tension des échanges de tirs, commencez par essayer la mission avec vos réglages habituels.

L’option voisine concerne les véhicules

Le menu montré dans les captures détaillées sépare l’aide au combat de la réduction des dégâts des véhicules. Cette seconde option agit sur les dommages reçus par la voiture lors de collisions ou de combats. Elle n’est pas nécessaire pour activer la première.

Il est donc possible de traiter votre difficulté réelle : alléger les fusillades sans changer la résistance des voitures, ou examiner séparément l’aide concernant les véhicules. Modifier une option à la fois permet de comprendre plus facilement ce qui vous convient.

Ce n’est pas un code de triche

Le guide PS5 indique que ces aides ne changent pas l’histoire et ne désactivent pas les trophées. Il faut distinguer cette indication des codes de triche, dont les conséquences ne sont pas les mêmes. Nous n’avons pas vérifié indépendamment le déclenchement des succès Xbox avec ces paramètres.

Pour retrouver davantage de difficulté, revenez dans la même rubrique et désactivez l’aide, puis validez à nouveau. Gardez le changement qui résout votre blocage : l’objectif n’est pas de tout activer, mais de rendre votre partie agréable sans modifier inutilement les autres sensations du jeu.