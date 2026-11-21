Un personnage discret de GTA 6 attire une attention qui dépasse largement son rôle dans l’histoire. Surnommé Little Sam, cet homme barbu ressemble à Sam Houser, le cofondateur de Rockstar. Les crédits officiels ajoutent un indice : ils attribuent le rôle à « Himself », autrement dit « lui-même ». Ils ne donnent toutefois aucun nom permettant de confirmer son identité.

Une rencontre pendant la mission « Boobie Time »

Le personnage apparaît au cours du troisième chapitre, lorsque Jason accompagne Boobie Ike pour récupérer des paiements. Il porte un tee-shirt Rockstar et intervient très peu. Sa barbe grisonnante et son crâne dégarni ont immédiatement alimenté le rapprochement avec le dirigeant du studio.

La comparaison circule notamment dans ce message de joueur accompagné d’une capture. Ce document montre la scène qui a déclenché les discussions. Il prouve la présence du personnage, pas l’identité de la personne qui a servi de modèle.

Ce que les crédits confirment vraiment

Le détail le plus intéressant se trouve dans les crédits publiés par Rockstar : à l’entrée Little Sam, on lit « Himself ». Le studio ne crédite donc pas un comédien nommé à cet emplacement. En revanche, il n’écrit pas « Sam Houser ».

Cette différence compte. Le surnom du personnage, sa ressemblance et cette mention forment un faisceau d’indices. Aucun de ces éléments ne suffit, séparément ou ensemble, à transformer l’hypothèse en apparition officiellement reconnue.

Interrogé par Kotaku, Rob Nelson n’a pas confirmé cette identification. Le mystère reste donc entier.

Un clin d’œil possible, sans incidence annoncée sur votre partie

Pour les joueurs qui veulent revoir la scène, la mission et le troisième chapitre constituent les bons repères. Inutile, en revanche, de chercher une récompense cachée à partir de cette seule découverte : les éléments disponibles portent sur l’apparence et les crédits du personnage, pas sur une mécanique secrète.

L’intérêt est surtout de regarder comment Rockstar glisse un visage potentiellement familier dans une rencontre ordinaire. Le personnage existe bel et bien ; le lien avec Sam Houser reste une interprétation. Une confirmation du studio ou une identification explicite dans ses documents serait nécessaire pour lever ce dernier doute.