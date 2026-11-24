Des fans demandent à des inconnus de financer GTA 6 et parfois la console. Plusieurs cagnottes ont reçu des dons, avec des résultats très différents.

GTA 6 : des joueurs lancent des cagnottes pour se faire payer le jeu et la console

Demander à des inconnus de financer une PS5 pour jouer à GTA 6 : certains fans ont franchi le pas. Derrière ces appels aux dons, les situations et les résultats varient. Une page ouverte ne signifie pas qu’une console a été offerte, mais plusieurs collectes ont effectivement reçu de l’argent.

Image : illustration.

Une PS5 comme objectif, avec GTA 6 en ligne de mire

Dans le Hampshire, un étudiant prénommé Ethan a lancé une collecte pour acheter une PlayStation 5 et découvrir GTA 6. Selon le récit publié par Hampshire Paper, l’initiative aurait commencé comme une plaisanterie entre amis, avant de recevoir des dons.

L’étudiant précisait toutefois que cet achat n’était pas une nécessité et invitait les visiteurs à privilégier des causes plus importantes s’ils le souhaitaient. Un détail qui change le ton de l’histoire : il demandait un coup de pouce pour un loisir, sans présenter sa console comme une urgence.

Des dons pour le jeu, mais aussi pour la machine

Les exemples ne se limitent pas à la PS5. Une collecte organisée pour acheter une Xbox à un joueur présente explicitement GTA VI comme la raison de cet achat.

D’autres demandes concernent uniquement le jeu. Sur une page GoFundMe consacrée à cet objectif, le montant affiché atteint l’objectif annoncé, avec trois dons, dans le relevé consulté le 24 novembre. L’organisateur précise que les contributions sont volontaires et qu’aucun remboursement n’est promis. Ce résultat décrit cette cagnotte précise ; il ne permet pas de conclure que toutes les demandes trouvent preneur.

Une cagnotte remplie ne prouve pas que l’achat a suivi

Ces pages rendent visibles un objectif et les sommes affichées. Elles ne constituent pas, à elles seules, une preuve d’achat du jeu ou de livraison d’une console.

Le fait insolite reste bien là : pour rejoindre GTA 6, certains joueurs ne cherchent plus seulement une promotion ou une console d’occasion. Ils demandent directement à d’autres de financer leur entrée dans le jeu.