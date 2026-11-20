GTA 6 cache un colosse rouge dans une quête : Rockstar explique cette surprise

GTA 6 contient une rencontre avec un géant rouge, et Rockstar assume cette surprise volontairement extravagante. Rob Nelson explique que l’équipe essaie des idées insolites et garde celles qui fonctionnent par leur humour. Cette scène ne constitue pas l’annonce d’une collaboration avec Marvel.

Attention aux spoilers : la suite et la vidéo dévoilent une mission secondaire.

Une expérience agricole qui tourne mal

Dans l’entretien consacré à cette apparition, un fermier cherche à obtenir des fraises gigantesques avec des produits chimiques douteux. Sa transformation explique pourquoi Jason reconnaît le personnage. Le surnom « Red Hulk » décrit son apparence ; il ne prouve pas une licence Marvel.

Pour Nelson, ces scènes relèvent du plaisir d’essayer des propositions étranges, parfois à la frontière du paranormal et de la supercherie.

La vidéo montre la rencontre

Si vous préférez découvrir les missions annexes sans en connaître la chute, évitez de lancer ce clip. Il dévoile le résultat de la quête davantage que les étapes qui y conduisent.

Élément Ce qu’il permet de conclure Scène expliquée dans l’entretien avec Rockstar Une rencontre scénarisée, et non une preuve de mod officiel Surnom « Red Hulk » Une comparaison visuelle, sans collaboration Marvel annoncée Extrait de fin de quête Pas un guide complet des conditions de déblocage

Avant de suivre un prétendu guide

Une vidéo de quelques minutes ne montre pas nécessairement les missions préalables, le lieu de départ ou la progression requise. Un guide fiable doit préciser ces éléments, distinguer ce qui a été reproduit de ce qui est simplement supposé et indiquer les éventuels spoilers avant de les révéler.

Les éléments consultés ne suffisent pas à publier cet itinéraire. En attendant une procédure vérifiée, mieux vaut conserver la rencontre comme une découverte de l’exploration plutôt que multiplier les déplacements sur la foi de coordonnées non étayées.