GTA 6 bluffe un créateur de The Last of Us : c’est surtout sa lumière qui le frappe

Michael Barclay ne s’arrête pas au nombre de détails dans les rues de GTA 6. Le développeur de Naughty Dog souligne surtout la qualité de l’éclairage, notamment lorsque le ciel se couvre. Son enthousiasme est celui d’un professionnel qui observe le travail d’un autre studio, pas le résultat d’un comparatif technique chiffré.

Une réaction personnelle, avec un exemple précis

Dans une publication datée du 20 novembre, il explique que le jeu le surprend encore après 19 ans de métier, au point de le comparer à la découverte d’une voiture moderne par un enfant d’une autre époque. Son propos est volontairement imagé.

Le compte rendu de ses réactions rapporte un commentaire plus concret : il trouve l’éclairage des environnements, décrit comme majoritairement dynamique, aussi convaincant que beaucoup d’éclairages précalculés. Il évoque particulièrement les rues par temps nuageux, devant lesquelles il s’arrête simplement pour regarder.

Pourquoi cette distinction intéresse aussi les joueurs

Un éclairage précalculé est préparé à l’avance pour une situation donnée ; un éclairage dynamique peut évoluer pendant la scène. Dans un monde où l’heure et la météo changent, obtenir une image cohérente au fil de ces transitions constitue donc un enjeu différent de celui d’un décor observé dans des conditions fixes.

Cette explication permet de comprendre le sujet de son admiration. Elle ne suffit toutefois pas à identifier chaque technique utilisée par Rockstar, ni à mesurer son coût pour la console. Une réaction publiée sur les réseaux ne remplace pas une analyse du rendu.

Ce témoignage ne départage pas les consoles

Barclay a travaillé sur The Last of Us Part II et occupe un rôle de direction du world design sur Intergalactic. Son regard a un intérêt professionnel, mais il ne constitue ni une prise de position officielle de Naughty Dog ni une mesure des performances sur PS5, PS5 Pro ou Xbox.

Pour le lecteur, la bonne manière de recevoir ce témoignage est donc de regarder ce qu’il décrit : les variations de lumière et l’ambiance des rues. Il ne faut pas lui faire dire qu’une version offre un nombre précis d’images par seconde, ou qu’un autre jeu serait techniquement dépassé. Ces conclusions n’apparaissent pas dans les éléments consultés.