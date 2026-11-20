Une longue promenade dans GTA 6 ne signifie pas que toute votre progression a été enregistrée. Le jeu dispose d’une sauvegarde automatique, mais les premiers guides constatent qu’elle ne se déclenche pas après chaque activité. Avant de fermer la partie, mieux vaut créer une sauvegarde manuelle puis vérifier sa présence dans la liste de chargement.

Le temps passé à jouer ne prouve pas qu’une sauvegarde existe

Les premières vérifications de VGC sur le fonctionnement des sauvegardes indiquent des enregistrements après de grandes missions et certaines missions secondaires, avec un comportement moins prévisible pendant l’exploration. Il faut donc éviter de supposer que les dernières minutes sont conservées simplement parce que l’on vient de se déplacer ou de terminer une petite activité.

Une autre restriction compte au moment de s’arrêter : la sauvegarde manuelle n’est pas disponible pendant une mission. Les situations de combat ou de poursuite peuvent également empêcher d’enregistrer. Une option grisée ne prouve donc pas, à elle seule, une panne du système.

La méthode avant de quitter, sur PS5 et Xbox Series

Le principe est le même sur les deux consoles. Les termes français ci-dessous décrivent les commandes à chercher ; ils ne reproduisent pas un écran français vérifié.

Revenez à une situation calme, hors mission. Si vous pouvez finir la mission en cours, faites-le avant de chercher à sauvegarder. Ouvrez le menu pause. Appuyez sur Options sur PS5, ou sur la touche Menu de la manette Xbox Series. Ouvrez la rubrique du jeu, puis la commande de sauvegarde. Dans les guides en anglais, elles sont appelées « Game » et « Save Game ». Choisissez un emplacement. Utilisez une case libre pour conserver un ancien point de retour, ou remplacez uniquement une sauvegarde dont vous n’avez plus besoin. Confirmez et laissez l’enregistrement se terminer. Ne fermez pas immédiatement le jeu pendant l’opération. Consultez la liste de chargement. Vérifiez que votre nouvelle sauvegarde apparaît avant d’arrêter la session. Ouvrir cette liste n’impose pas de charger un autre fichier.

Gardez deux points de retour plutôt qu’un seul fichier écrasé

Le guide de sauvegarde de PowerPyx relève 15 emplacements manuels. L’intérêt n’est pas de tous les remplir : conserver une sauvegarde récente et une autre un peu plus ancienne permet de revenir en arrière sans dépendre d’un unique fichier.

Par exemple, gardez votre point de départ avant une nouvelle mission, puis enregistrez la fin de session dans un autre emplacement. Alternez ensuite ces fichiers pour l’exploration courante. Avant de remplacer une sauvegarde, prenez le temps de regarder laquelle vous avez sélectionnée : une mauvaise manipulation peut effacer précisément le point que vous vouliez garder.

Mode repos et copie dans le cloud ne remplacent pas ce geste

Mettre la console en repos maintient une session ; sauvegarder crée un point que le jeu pourra recharger. Une reprise suspendue ne doit pas être considérée comme une garantie contre toute fermeture du jeu, coupure ou erreur.

De même, une copie dans le cloud concerne un fichier déjà enregistré. Elle ne transforme pas rétroactivement les dernières minutes jouées en sauvegarde. Ce guide ne promet donc ni récupération universelle d’une progression perdue, ni protection absolue contre un bug. Le geste utile reste de créer un fichier identifiable avant de quitter et de conserver un second point de retour lorsque la progression compte.