GTA 6 débute à 99/100 sur Metacritic. Ce que les critiques saluent, leurs réserves et les repères utiles avant le lancement français.

GTA 6 affiche déjà 99/100 sur Metacritic, avec plus de 100 critiques prises en compte pour sa version PS5. À la veille de sa sortie française, le jeu de Rockstar rejoint ainsi le niveau de note de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, longtemps devenu la référence des classements de l’agrégateur. C’est un départ exceptionnel, mais le chiffre correspond à l’accueil de la presse : les notes des joueurs ne sont pas encore ouvertes lors de notre consultation du 18 novembre.

Pour ceux qui hésitent encore à se lancer dans Vice City, ce résultat fournit un premier indicateur très favorable. Il ne remplace toutefois ni la lecture des tests, ni la vérification de la version qui vous intéresse. Une moyenne ne dit pas, à elle seule, comment le jeu tourne sur votre console ou si son rythme vous conviendra.

99/100 : le score est spectaculaire, le classement reste vivant

La fiche Metacritic de Grand Theft Auto VI affiche un Metascore de 99 au moment de notre vérification du 18 novembre. Le nombre de critiques continue d’évoluer au fil de leur intégration. Nous retenons donc le repère de plus de 100 tests pour la PS5, plutôt qu’un total qui risque de changer pendant la lecture de cet article.

La distinction entre les plateformes compte aussi. Metacritic rassemble les avis par version : le volume de tests de l’édition PS5 ne doit pas être attribué automatiquement à la Xbox Series X|S. Un même jeu peut disposer de fiches dont les échantillons diffèrent fortement, même lorsque le contenu de l’aventure est comparable.

Indicateur Ce qui est établi le 18 novembre Comment le lire Metascore PS5 99/100 Accueil de la presse recensée par Metacritic. Nombre de critiques PS5 Plus de 100 Un ensemble déjà important, dont le total évolue encore. Notes des joueurs Pas encore ouvertes lors de la consultation Le 99 n’est pas un vote du public. Comparaison avec Ocarina of Time Même note affichée de 99 Un niveau rejoint ; pas une note de 100 ni un dépassement chiffré.

Pourquoi la comparaison avec Zelda demande un peu de précision

Ocarina of Time possède lui aussi un Metascore de 99. Écrire que GTA 6 a obtenu une note supérieure serait donc inexact. La comparaison raconte surtout la rareté de ce niveau d’accueil, à presque trois décennies d’écart entre les deux jeux.

Les contextes sont très différents : les publications recensées, la quantité de tests, les machines et les habitudes de notation ont changé. Le fait que davantage de critiques soient disponibles pour GTA 6 ne transforme pas mécaniquement son 99 en un score supérieur. Inversement, cela ne diminue pas le résultat de Rockstar. Il faut simplement séparer le chiffre affiché, la place dans un classement et le jugement personnel porté sur une aventure.

Ce qui impressionne les critiques, et ce qui ne séduit pas tout le monde

Les avis apportent des arguments plus concrets que la seule moyenne. Dans son test de GTA 6, VICE met en avant la carte, les personnages qui l’habitent et la relation entre Jason et Lucia. Autrement dit, l’intérêt ne reposerait pas uniquement sur une succession de missions : la manière dont le monde et ses habitants donnent du poids à l’aventure joue aussi dans cet enthousiasme.

Game Informer, dont le test est recensé à 100/100, valorise également l’histoire, l’immersion et l’étendue du contenu. Ce sont des points susceptibles de compter pour ceux qui attendent surtout une grande aventure solo, avec de quoi s’écarter du parcours principal.

Mais le tableau n’est pas entièrement uniforme. ScreenHub se montre plus réservé sur un début jugé lent et limité, avant que l’expérience n’offre davantage de liberté. Son 80/100 rappelle qu’un accueil global exceptionnel n’efface pas les différences de sensibilité : un joueur venu pour explorer immédiatement peut ressentir l’ouverture autrement qu’un lecteur d’abord attiré par l’installation des personnages.

Test recensé Note sur 100 Argument utile pour le lecteur VICE 100 La carte, les personnages du monde et le duo Jason–Lucia participent fortement à l’intérêt du jeu. Game Informer 100 L’histoire, l’immersion et la quantité de contenu soutiennent l’enthousiasme. ScreenHub 80 Le démarrage demande de la patience avant une liberté plus importante.

Cette divergence aide à interpréter le 99 : il indique une réception extrêmement favorable, pas une expérience identique pour tous. Ces appréciations appartiennent aux publications citées ; nous ne les présentons pas comme le résultat d’un essai Menow. Pour une question de fluidité ou de qualité d’image, vérifiez aussi la machine utilisée dans chaque test : un avis sur PS5 Pro ne constitue pas une mesure sur PS5 standard ou Xbox Series S.

En France, le lancement sur PS5 reste fixé à minuit

L’assistance française de PlayStation annonce GTA 6 pour le 19 novembre à minuit, heure locale. Les premiers avis peuvent donc être consultés avant le déblocage français. Le préchargement ne permet pas, à lui seul, de démarrer une copie avant l’heure prévue pour sa région.

La même documentation précise que le français est proposé pour les textes, tandis que les voix sont en anglais. Ce détail a davantage d’effet sur le confort de certains joueurs qu’un point de plus ou de moins dans une moyenne. Quant à la réception du public, elle devra être appréciée séparément lorsque les joueurs auront réellement accès à l’aventure : le démarrage critique est exceptionnel, leur bilan reste à venir.