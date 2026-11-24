L’activation est constatée au Royaume-Uni. Il faut posséder le jeu numérique et un abonnement PS Plus Premium ; le catalogue éligible reste à vérifier sur son compte.

GTA 6 peut désormais être lancé depuis les serveurs de Sony, plutôt que depuis une PS5 restée à la maison. Push Square rapporte avoir testé cette activation au Royaume-Uni le 24 novembre, sur PS5, avec une prise en charge également annoncée pour PlayStation Portal. Deux conditions demeurent : posséder le jeu et disposer de PlayStation Plus Premium. GTA 6 n’entre pas pour autant dans le catalogue inclus avec l’abonnement.

Le cloud évite de dépendre de sa console à domicile

Dans son constat du 24 novembre, le journaliste Sammy Barker explique que cette option n’était pas disponible au lancement. Elle ouvre notamment une possibilité aux propriétaires de Portal loin de leur console : la partie est calculée dans le cloud, puis l’image et les commandes passent par Internet.

La Lecture à distance fonctionne autrement. Elle transmet une session exécutée sur votre propre PS5 et dépend donc aussi de sa disponibilité et de sa connexion. Le streaming cloud peut fonctionner avec cette console éteinte. Il ne rend cependant pas le Portal autonome hors ligne : une connexion reste indispensable.

Vérifier GTA 6 dans la bibliothèque de streaming

La France figure dans les pays couverts par le service, mais Sony précise que les jeux éligibles varient selon le pays et la période. Le constat britannique ne suffit donc pas à garantir l’affichage immédiat de GTA 6 sur chaque compte français. La vérification utile se fait dans le Portal :

Ouvrez l’onglet Streaming dans le cloud, en haut à gauche de l’accueil. Cherchez GTA 6 dans les jeux éligibles de votre bibliothèque, ou avec la recherche. Si le titre est proposé, sélectionnez Streamer.

Il faut un compte adulte, un abonnement Premium actif et une licence numérique compatible. Une présence du jeu dans votre bibliothèque ne garantit pas, à elle seule, son éligibilité au cloud. Les abonnements Essential et Extra ne remplacent pas Premium pour cet usage.

La connexion demeure le point décisif

Pour le Portal, l’assistance indique au moins 5 Mbit/s afin d’établir la session, 7 Mbit/s pour le 720p et 13 Mbit/s pour le 1080p. La résolution s’adapte à la qualité du réseau ; ces seuils ne promettent pas une latence identique sur toutes les connexions.

Avant de souscrire uniquement pour GTA 6, contrôlez donc sa présence sur votre compte. Si l’option manque, Sony recommande de vérifier le logiciel système du Portal, l’abonnement et le type de compte. Le service n’est pas disponible pour les comptes enfants ni dans les territoires d’outre-mer rattachés aux pays listés.