Rockstar publie une édition Deluxe de GTA VI: The Album avec 23 titres supplémentaires. Le lien officiel permet de choisir sa plateforme d’écoute.

La musique de GTA 6 continue de s’étendre après la sortie du jeu. Rockstar a annoncé le 23 novembre une édition Deluxe de GTA VI: The Album, enrichie de 23 morceaux bonus. Ces pistes supplémentaires sont proposées sur les principales plateformes de streaming, pour retrouver cette sélection sans lancer une partie.

Dans son annonce officielle de l’édition Deluxe, le studio cite notamment The Dare, Slayyyter, Denzel Curry, HEALTH, Power Trip, ainsi que RealDimez avec Sexyy Red. L’information porte sur une sortie musicale : elle n’annonce aucune mission, mise à jour de gameplay ou nouvelle station de radio.

Cette sortie est distincte de l’espace GTA VI de Spotify consacré aux radios et aux playlists : l’annonce du jour concerne les morceaux ajoutés à l’album.

Le plus direct consiste à utiliser le lien d’écoute officiel vers l’album Deluxe, puis à sélectionner votre service habituel. Si vous avez déjà enregistré l’album initial dans votre bibliothèque, vérifiez le nom de l’édition avant de l’écouter : l’ajout d’une nouvelle publication ne signifie pas que votre ancienne sélection personnelle a changé.

Sur smartphone, ce lien évite aussi de chercher au hasard parmi les nombreuses listes de lecture créées autour de GTA 6. Une playlist de fan peut parfaitement convenir pour découvrir des titres, mais elle ne garantit pas de reproduire cette édition précise. Pour comparer les deux, partez de la publication désignée par Rockstar.

Autre distinction utile : 23 morceaux bonus ne signifie pas que toute la musique entendue pendant une partie est réunie ici. Le lecteur qui cherche une chanson précise gagnera à vérifier son titre et son artiste plutôt qu’à supposer qu’elle appartient nécessairement à cet ajout.

Pour les joueurs français, l’intérêt est immédiat et indépendant de la plateforme de jeu : la découverte se fait depuis leur service musical. Les conditions d’écoute et l’éventuel abonnement restent ceux de ce service, pas une option à activer dans GTA 6.