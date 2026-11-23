Un spécialiste d’Audubon a complété le carnet des oiseaux de GTA VI. Son expérience révèle une autre façon de parcourir Leonida, sans courir après les missions.

GTA 6 : il laisse les braquages de côté et retrouve les 60 oiseaux du jeu

Il a traversé Leonida pour observer les oiseaux, pas pour enchaîner les braquages. Nicholas Lund, contributeur d’Audubon, raconte avoir retrouvé les 60 espèces du carnet de GTA VI. Son récit du 20 novembre révèle une activité secondaire qui invite à regarder autrement le monde ouvert de Rockstar.

Le dernier oiseau l’attendait sur un château d’eau

Dans son récit de partie pour Audubon, Lund termine avec une chouette effraie sur un château d’eau au nord. Le zoo et une ferme l’avaient aidé à compléter sa liste. Selon lui, les 60 entrées sont accessibles après l’introduction sans poursuivre l’histoire. Il ne revendique aucun record mondial.

Les 60 entrées du carnet se distinguent des 62 oiseaux évoqués avant sortie. Lund signale d’autres espèces dans la liste de chasse.

Le 19 novembre, Lund partageait déjà un premier point à 16 oiseaux identifiés sur 60 pendant sa partie.

Changer d’habitat et sortir la nuit

Son approche consiste à varier les milieux : côtes et marais au sud, forêts et terrains ouverts au nord. Les oiseaux nocturnes demandent de sortir la nuit ; les animaux captifs comptent aussi. Étudier un oiseau aux jumelles l’ajoute au suivi de progression.

Le défi ne demande donc pas simplement de repérer une silhouette au loin. Il faut enregistrer l’observation et rechercher les entrées manquantes. Pour un joueur attiré par les collections, cela donne un objectif distinct de la prochaine mission, sans lui imposer de courir après le scénario.

La présentation officielle de Rockstar distingue justement plusieurs destinations au-delà de Vice City : les Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia et Mount Kalaga. L’étendue du terrain prend une autre importance quand l’objectif devient l’exploration elle-même.

La faune réserve aussi quelques écarts avec la Floride

Lund relève des oiseaux menacés très communs dans le jeu et un aigle royal dans un décor montagneux peu conforme à la Floride. Ces observations viennent de sa propre partie, pas d’une analyse de bande-annonce.

Son regard reste celui d’un observateur qui sait reconnaître les espèces et leur environnement. Il permet d’apprécier le travail du jeu sans le confondre avec une reconstitution scientifique. Le plaisir de remplir une collection n’exige d’ailleurs pas cette exactitude absolue : identifier un nouvel oiseau et comprendre pourquoi il manque encore à la liste constituent déjà un objectif à part entière.