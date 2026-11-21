GTA 6 dispose d’une collection de 5 arrière-plans pour le Centre Bienvenue de la PS5. Ils permettent d’habiller cette page avec les illustrations du jeu, notamment Jason et Lucia. Il s’agit de fonds pour le Centre Bienvenue, pas d’un thème qui remplacerait tous les écrans et tous les sons de la console.

La collection se trouve dans Bienvenue

Les visuels repérés accompagnent une présentation du jeu dans le portail d’accueil. Une carte promotionnelle peut apparaître au-dessus des widgets habituels ; elle peut être fermée. La collection de fonds constitue une personnalisation distincte de cette carte.

Pour chercher les images, ouvrez Bienvenue depuis l’accueil de la PS5, puis le bouton permettant de changer son arrière-plan. Dans les collections de jeux disponibles sur votre compte, cherchez le dossier GTA 6. Le relevé montre cinq propositions : choisissez celle que vous préférez puis validez l’aperçu.

La présence de la collection a été constatée sur des comptes étrangers. Son affichage sur tous les comptes français n’est pas établi par ce relevé. Si le dossier manque, ne changez pas la région de votre compte et n’achetez rien pour tenter de le débloquer : aucun achat supplémentaire n’est établi comme condition d’accès à ces images.

La documentation française de PlayStation sur le Centre Bienvenue permet de régler la place occupée par les widgets. C’est utile si les informations de stockage ou d’amis masquent le personnage que vous voulez voir.

Dans Bienvenue, choisissez Modifier les widgets. Sélectionnez un widget et utilisez Carré pour le déplacer, puis les flèches et X pour confirmer. Utilisez R1 ou L1 pour modifier sa taille lorsque l’option est proposée. Revenez à l’affichage normal pour vérifier que les informations restent lisibles et que le sujet du fond n’est pas recouvert.

Il n’est pas nécessaire de supprimer tous les widgets : en conserver quelques-uns sur un côté peut suffire. Le mode Vitrine permet aussi d’afficher plus largement l’arrière-plan lorsque la console est inactive.

La solution si vous préférez votre propre capture

Le même menu propose des images de la Galerie multimédia. Une capture réalisée dans le jeu peut donc servir à personnaliser Bienvenue si la collection officielle n’apparaît pas, ou si vous souhaitez un paysage plutôt qu’un personnage.

Avant de valider, regardez les zones cachées par les widgets et privilégiez une image sans petits détails indispensables. Le fond doit rester agréable derrière les informations du portail, sans gêner l’accès aux jeux. Ce réglage peut être changé ensuite depuis le même bouton, sans toucher aux sauvegardes de GTA 6.