Sony dévoile le bilan des premiers jours de GTA 6 sur PS5 : plus de 39 millions de joueurs uniques. Un indicateur à distinguer des ventes.

Plus de 39 millions de joueurs uniques sur PS5 ont découvert GTA 6 entre le 19 et le 22 novembre, selon Sony. Dans son bilan officiel du lancement publié le 23 novembre, le constructeur revendique le plus grand démarrage d’un jeu de l’histoire de PlayStation. Ce chiffre mesure des joueurs, pas des exemplaires vendus.

Un compteur de joueurs, pas un bilan commercial

La distinction change la lecture du record : un joueur unique correspond à une audience mesurée par Sony. Ce total ne permet donc pas de calculer les recettes de Rockstar, ni de connaître les ventes mondiales du jeu. Le périmètre annoncé concerne uniquement la PS5.

683 millions d’heures en quatre jours

Sony comptabilise aussi 683 millions d’heures jouées, avec une moyenne annoncée de 17,4 heures par joueur. GTA 6 aurait également battu le record de joueurs simultanés sur PlayStation, tous types de jeux confondus. Aucun pic chiffré n’accompagne cette affirmation.

Autre signe du poids du lancement : GTA 6 a été le premier jeu lancé sur 70 % des nouvelles PS5 connectées depuis sa sortie. Ces données internes de Sony couvrent les quatre premiers jours, et non l’ensemble de la vie commerciale du jeu.