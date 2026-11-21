32,5 millions d’exemplaires vendus avant la sortie et 3,79 milliards de dollars de recettes mondiales au démarrage : Take-Two vient de chiffrer le lancement de GTA 6. Ce second montant représente environ 3,45 milliards d’euros, au taux de référence de la BCE du 20 novembre 2026. Rockstar présente le résultat comme un record pour le divertissement, tous supports confondus.

Les 32,5 millions correspondent aux ventes avant lancement

Le communiqué de Take-Two publié le 20 novembre distingue deux périodes. Les 32,5 millions d’unités concernent les ventes réalisées avant la commercialisation. Les 3,79 milliards de dollars correspondent aux ventes au détail estimées par l’entreprise jusqu’à la fin du 19 novembre dans le monde. Ce ne sont donc pas 32,5 millions d’achats supplémentaires à ajouter à la première journée.

La différence est essentielle pour suivre les prochains bilans. Une annonce portant sur une semaine complète devra être comparée à une période équivalente, et non au seul volume des préventes. Le communiqué ne répartit pas les exemplaires entre PS5 et Xbox Series ni entre les pays.

Les chiffres à lire ensemble

Chiffre annoncé Période et signification 32,5 millions d’exemplaires Unités vendues avant lancement, selon Take-Two 3,79 milliards de dollars, environ 3,45 milliards d’euros Recettes mondiales au détail estimées à la fin du 19 novembre 99 sur Metacritic Note critique mise en avant dans l’annonce du 20 novembre ; une moyenne susceptible d’évoluer

La conversion en euros est donnée pour rendre l’ordre de grandeur plus lisible : elle utilise le taux de la BCE du 20 novembre, à 1 euro pour 1,0990 dollar. Il ne s’agit ni des recettes françaises ni d’un tarif payé par les joueurs français.

Un départ massif, au sein d’une série déjà immense

GTA 6 est sorti le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S. Ce nouveau chapitre ramène les joueurs à Vice City et dans l’État de Leonida, avec Jason et Lucia au centre de l’histoire. Rockstar souligne la réponse du public, tandis que les deux protagonistes doivent faire face aux conséquences d’un coup qui tourne mal.

Le lancement intervient après plus d’une décennie d’attente depuis GTA 5. Les derniers résultats financiers de Take-Two rappelaient encore, dix jours avant la sortie, l’importance de cet événement dans l’exercice de l’éditeur. Le premier bilan apporte désormais un résultat plutôt qu’une prévision.

Des recettes au détail ne sont pas un bénéfice

Le montant du démarrage mesure la valeur des ventes au public, telle que Take-Two l’estime. Il ne donne pas la somme conservée par Rockstar après les coûts, les commissions de distribution et les autres charges. De même, le nombre d’exemplaires n’est pas un relevé des joueurs connectés simultanément. Pour mesurer la portée du lancement sans lui faire dire autre chose, ce sont ces trois repères qu’il faut garder : ventes avant sortie, recettes estimées et période mondiale du relevé.