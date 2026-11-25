GTA 6 pourrait-il atteindre 120 FPS sur les prochaines consoles ? Une prédiction attribuée à Moore’s Law Is Dead relance les espoirs de fluidité.

Et si GTA 6 atteignait 120 images par seconde sur la prochaine génération de consoles ? C’est la perspective ouverte par une prédiction attribuée à Moore’s Law Is Dead : la PS6 et Xbox Project Helix pourraient offrir un bond de fluidité, avec un scénario particulièrement ambitieux pour la future Xbox. Le chiffre relève d’une estimation rapportée, sans mode annoncé par Rockstar.

Cette rumeur pose une question intéressante pour la suite de GTA 6 : jusqu’où une nouvelle génération de matériel pourrait-elle pousser le jeu ? Entre puissance graphique, travail du processeur et choix de réglages, plusieurs éléments séparent un potentiel technique d’un mode effectivement proposé aux joueurs.

D’où vient la prédiction des 120 FPS ?

SMARTmania rapporte une estimation attribuée à Moore’s Law Is Dead : les futures consoles pourraient permettre 60 FPS, avec l’hypothèse d’un mode allant jusqu’à 120 FPS. Son article distingue toutefois les deux machines et présente la prochaine Xbox comme une candidate plus favorable à la cadence la plus élevée, éventuellement avec des techniques de reconstruction d’image.

Le scénario repose sur un saut de puissance graphique de la prochaine génération et sur la marge que celui-ci laisserait à un mode privilégiant la fluidité. L’intérêt serait de proposer un autre compromis : conserver une image détaillée pour un mode qualité et réduire certains réglages pour viser une cadence plus élevée. Ce choix reste celui qu’il faudrait voir Rockstar annoncer.

La déclaration originale sur les 120 FPS n’a pas pu être vérifiée directement. Le message public de Moore’s Law Is Dead du 24 novembre évoque, lui, les consoles actuelles et un éventuel mode 40 FPS notamment sur PS5 Pro : c’est une autre hypothèse, qu’il faut distinguer du scénario PS6 et Helix.

PS6, Helix et GTA 6 : les différentes pièces du scénario

Élément Niveau de confirmation Conséquence pour le joueur GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S Commercialisation annoncée officiellement le 19 novembre 2026 Ce sont les plateformes du communiqué de lancement Xbox Project Helix Développement confirmé par Microsoft, avec une puce AMD personnalisée Le projet existe ; cela ne fixe pas les modes d’un jeu précis Matériel alpha Helix en 2027 Calendrier annoncé pour les développeurs Ce n’est pas une date de vente au public GTA 6 à 120 FPS sur la prochaine génération Prédiction rapportée, déclaration originale précise non vérifiée Aucun mode garanti sur lequel fonder un achat Version PS6 ou Helix et conditions d’accès Non annoncées dans les documents officiels consultés Prix, éventuelle mise à niveau et réglages restent à établir

Le communiqué de Rockstar diffusé par Take-Two le 19 novembre confirme la disponibilité de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S. Il n’annonce pas de version PS6 ou Project Helix, ni de mode 120 FPS. Il ne permet pas non plus de fixer la date d’une version PC.

Passer de 30 à 120 FPS demande plus qu’un changement de GPU

À 30 FPS, une nouvelle image dispose théoriquement de 33,3 millisecondes pour être produite. Ce budget descend à 16,7 millisecondes à 60 FPS et à 8,3 millisecondes à 120 FPS. Passer du premier au dernier objectif impose donc de fournir une image quatre fois plus souvent, avec une régularité suffisante pour éviter les à-coups.

Le processeur graphique calcule le rendu, mais le processeur central doit aussi préparer le travail du jeu : logique, déplacements des personnages, circulation ou physique, selon l’organisation du moteur. Réduire la définition peut soulager une partie de la charge graphique. Cela n’accélère pas automatiquement toutes les tâches de simulation.

Le défi serait particulièrement intéressant dans les scènes chargées : une poursuite avec beaucoup de circulation et d’effets laisse moins de marge qu’une rue calme. La définition interne et les réglages peuvent aider le GPU à tenir le rythme, tandis que le processeur doit continuer à faire fonctionner le monde. C’est dans ces moments que se jouerait la différence entre un pic à 120 FPS et un mode capable de les maintenir.

Deux mécanismes doivent être séparés. La reconstruction permet de produire une image de sortie à partir d’un rendu de définition inférieure. La génération d’images insère des images supplémentaires entre celles rendues par le jeu. Le chiffre affiché peut augmenter sans que la simulation ou la prise en compte des commandes progresse dans les mêmes proportions.

AMD distingue explicitement reconstruction et génération d’images dans sa documentation FSR 3.1. Ce document sert à expliquer les mécanismes ; il ne décrit pas le futur mode d’une version de GTA 6. Il serait donc trompeur de déduire du seul nom FSR un résultat en 4K native, une latence particulière ou une compatibilité déjà acquise.

Ce que Microsoft a réellement annoncé pour Helix

Dans sa présentation de mars 2026, Microsoft décrit Project Helix comme une console conçue pour les jeux Xbox et PC, avec une puce AMD personnalisée et un travail autour des prochaines technologies DirectX et FSR. Le constructeur prévoit de fournir des versions alpha du matériel aux développeurs à partir de 2027.

Ce calendrier concerne la préparation des jeux. Il ne constitue ni une date de sortie commerciale, ni une annonce de performances pour GTA 6. La présence d’une nouvelle technologie graphique dans la console ne décide pas à la place de Rockstar de son intégration dans le jeu.

Le scénario qui donnerait tout son sens aux 120 FPS

Menow avait déjà examiné les objectifs supposés de cadence de la PS6 et de Xbox Helix. La question devient ici plus précise : quelle version de GTA 6 serait proposée, avec quel compromis entre image, fluidité et réactivité ? C’est cette réponse qui manque encore.

Un véritable mode 120 FPS serait une évolution majeure de la cadence d’affichage de GTA 6. Pour savoir quelle forme prendrait ce scénario, il faudra connaître la machine concernée, la cadence visée, les éventuelles images générées et les conditions d’accès à la version améliorée. Ensuite seulement, des mesures permettront de vérifier si la promesse tient pendant les scènes exigeantes. Un écran compatible 120 Hz sera également nécessaire pour afficher jusqu’à 120 images distinctes par seconde ; il ne peut pas créer à lui seul un mode absent du jeu.