A Final Coda ajoute une zone et un boss après la fin de GRIME II. Le jeu arrive aussi sur Switch et Switch 2, avec une date française à retenir.

GRIME II garde sa nouvelle épreuve pour les joueurs qui ont déjà terminé l’aventure. A Final Coda, son contenu gratuit lancé le 26 novembre, ouvre une zone supplémentaire et un affrontement de fin de parcours. La même date marque l’arrivée du jeu sur Nintendo Switch et Switch 2 en France : le calendrier français affiche bien le 26 novembre, et non le 27 indiqué dans certains relais.

Une tour conçue pour mettre vos acquis à l’épreuve

Dans son annonce du 12 novembre, Yarden, le réalisateur de la série, décrit la Tower of Opus comme un enchaînement de passages de plateforme mobilisant les mécaniques apprises pendant la partie. L’accès intervient après avoir battu le jeu. Inutile, donc, de chercher cette nouvelle zone au début d’une première sauvegarde.

Le studio annonce au bout du parcours l’un de ses combats les plus difficiles. Cette formulation décrit son intention de conception, pas un résultat d’essai Menow. A Final Coda doit également conclure un fil narratif laissé ouvert dans le premier GRIME, puis prolongé dans sa suite. Son intérêt repose ainsi sur ce qui vient après la campagne autant que sur le défi mécanique.

Un système permettant de réaffronter les boss accompagne cet ajout. Pour celui qui a déjà vaincu un adversaire et souhaite retrouver le combat, cette fonction répond à une autre attente que l’ouverture d’une région : recommencer un duel sans confondre ce retour avec un nouveau passage de l’histoire.

Sur Switch, il s’agit bien du deuxième GRIME

Le catalogue Nintendo France répertorie séparément GRIME II sur Switch et Switch 2 au 26 novembre. Le principe de cette suite consiste à absorber des créatures, puis à employer leurs formes comme capacités. La progression associe exploration, déplacements et affrontements ; A Final Coda en constitue un prolongement destiné à ceux qui maîtrisent déjà le parcours principal.

Il faut distinguer le prix du jeu et celui de ce contenu. La gratuité annoncée concerne l’extension pour GRIME II ; elle ne signifie pas que le jeu de base devient gratuit. Elle ne permet pas non plus de déduire qu’un achat sur PC donne une copie sur Nintendo, ni qu’une sauvegarde passe automatiquement d’une plateforme à l’autre.

L’artbook et la prochaine mise à jour suivent leur propre calendrier

Le message de lancement du réalisateur confirme l’ouverture du DLC. Il précise également que l’artbook numérique subit environ une semaine de décalage dans l’attente de la validation de Valve. Le livre est un achat distinct : son retard ne signifie pas que la zone gratuite est elle aussi repoussée.

Le studio prépare par ailleurs une coopération en connexion directe entre joueurs pour GRIME et GRIME II sur Steam, visée au premier semestre 2027. Ce travail est encore en test. Pour jouer aujourd’hui, le repère concret reste A Final Coda et sa condition d’accès : avoir terminé GRIME II avant d’aborder la Tower of Opus.