GrapheneOS sur Pixel 11 : le portage avance, voici ce qui manque encore avant de pouvoir l’installer

L’équipe de GrapheneOS dit avoir presque terminé le travail d’adaptation au Pixel 11, dans un message daté du 11 novembre. Le projet n’a pas donné de date dans ce message. Pour un achat motivé par GrapheneOS, le repère reste la présence de votre modèle exact dans la liste officielle.

Pourquoi la protection de la mémoire a compté dans le portage

Le point technique évoqué est le marquage de la mémoire, ou MTE. Cette protection aide à détecter certaines erreurs d’accès à la mémoire. Le support dans Android 17 QPR2 rendrait son usage viable sur la nouvelle génération selon l’équipe, qui rapporte un coût en performances comparable à celui des Pixel précédents. Ce retour concerne les mesures de l’équipe et ne donne pas, à lui seul, un chiffre d’autonomie ou de rapidité pour vos applications.

Où vérifier la disponibilité avant d’acheter un Pixel 11

Consultez la liste des appareils pris en charge et les versions publiées par GrapheneOS. Si votre référence n’apparaît pas, un message sur l’avancement du portage ne suffit pas pour planifier une installation. Le projet disait aussi donner la priorité à Android 17 QPR2 et au Motorola Signature 27, ce qui explique que plusieurs travaux avancent en parallèle.

Si vous utilisez déjà GrapheneOS sur un autre Pixel, gardez votre appareil actuel à jour pendant cette attente. Avant un changement de téléphone, vérifiez aussi le comportement des applications qui comptent pour vous, en particulier celles que vous utilisez pour le travail ou pour payer.

Crédit visuel : Sumaho Digest.