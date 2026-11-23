GrapheneOS annonce des échanges RCS chiffrés avec Google Messages et iOS. Le prototype dépend encore de Google Play et doit être intégré à sa messagerie.

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Profiter des conversations RCS sans passer par Google Messages : GrapheneOS vient de franchir une étape dans cette direction. Le projet annonce un prototype de messagerie avec chiffrement de bout en bout, compatible avec Google Messages et iOS. Présenté le 21 novembre, il prépare l’intégration du RCS dans sa propre application. Il ne s’agit pas encore d’une alternative à installer sur n’importe quel Android, et les services Google restent nécessaires à cette première implémentation.

Une conversation plus complète qu’un SMS

L’annonce, publiée par GrapheneOS et relayée par Privacy Guides, décrit les fonctions déjà prises en charge : indicateur de saisie, accusés de livraison et de lecture, réactions, partage de médias et de fichiers. Le chiffrement repose sur MLS, pour Messaging Layer Security, avec une compatibilité annoncée entre les clients de GrapheneOS, Google et Apple.

Dans un échange entre proches, l’intérêt est facile à saisir : conserver les réactions et les photos dans une conversation liée au numéro de téléphone, tout en changeant d’application côté Android. La compatibilité annoncée vise à éviter que ce choix impose à tous les correspondants de migrer ensemble vers un autre service.

GrapheneOS accompagne son annonce d’une démonstration vidéo. Le message original et sa démonstration permettent de retrouver la présentation du projet ; le même fichier, nommé « rcs-demo.mp4 », figure dans le suivi public du développement RCS.

Google Messages disparaît de l’équation, pas encore Google Play

La distinction est essentielle. D’après les explications du projet reprises par Privacy Guides, la première version utilise Google Play exécuté dans le bac à sable de GrapheneOS. Elle supprime le besoin du client Google Messages, pas toutes les dépendances aux infrastructures et services de Google.

Le projet explique que beaucoup d’opérateurs délèguent leur RCS à Google. Son objectif est de permettre ultérieurement un fonctionnement autonome lorsque l’opérateur le prend en charge. Cette perspective ne constitue donc pas une garantie de compatibilité immédiate avec chaque forfait français.

Sur GrapheneOS, le bac à sable désigne un cadre précis : les composants Google Play fonctionnent comme des applications ordinaires, sans les privilèges système dont ils disposent habituellement. Le guide officiel détaille cette isolation et les autorisations accordées. Le mot « Google » dans cette configuration ne décrit donc pas exactement la même intégration que sur un Android fourni avec ses services préinstallés.

Le prototype ne sera pas distribué tel quel

Sur GitHub, RankoR, membre du projet, précise le 21 novembre que le code du prototype ne doit pas être publié comme un dépôt séparé. Les éléments issus de ce travail commenceront à rejoindre le dépôt de l’application Messaging. Le lendemain, thestinger précise qu’un autre système devra intégrer le support nécessaire pour pouvoir en profiter.

Autrement dit, télécharger une application ne suffira pas à ajouter cette solution à un Galaxy ou à un Xiaomi. L’annonce porte sur un développement lié au système GrapheneOS, pas sur une disponibilité générale.

Pour les utilisateurs actuels, le guide RCS de GrapheneOS décrit toujours la voie existante avec Google Messages et Google Play isolé : application SMS par défaut, permissions nécessaires et activation dans le profil propriétaire. Tant que la nouvelle intégration n’est pas livrée, la démonstration ne remplace pas cette procédure.