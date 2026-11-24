Le RPG de Piranha Bytes est attendu le 24 novembre sur PS5 avec des commandes adaptées, le patch communautaire 1.75 et le jeu hors ligne. La fiche actuelle ne mentionne pas de version PS4.

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Gothic 3 Classic est prévu sur PS5 ce 24 novembre, vingt ans après sa sortie sur PC. Le portage adapte les menus et les commandes à la manette, intègre le Community Patch 1.75 et conserve une aventure solo jouable hors ligne. Pour les joueurs PlayStation, le point à vérifier est la console : la fiche française consultée indique une version PS5, sans mention de PS4.

La sortie PC remonte au 13 octobre 2006, date conservée sur la fiche du jeu d’origine. Le monde de Myrtana retrouve aujourd’hui un autre support, avec un travail annoncé sur le confort de jeu plutôt qu’une reconstruction complète de l’aventure.

Les commandes changent, le monde reste celui de Gothic 3

Sur la présentation officielle du portage PS5, THQ Nordic confirme une interface et des commandes conçues pour la manette, le patch communautaire 1.75 et des améliorations du gameplay. L’éditeur promet également une optimisation, sans donner sur cette page de résolution ni de fréquence d’images mesurée.

La différence pratique sera particulièrement importante dans l’équipement et les menus : un jeu conçu pour l’ordinateur doit permettre de sélectionner ses objets et ses actions confortablement depuis une manette. Ces adaptations sont annoncées ; nous n’avons pas encore testé leur ergonomie ni la stabilité de cette version.

Solo hors ligne et fonctions DualSense annoncées

La fiche française du PlayStation Store indique un joueur, le jeu hors ligne et la prise en charge des vibrations ainsi que des effets de gâchette de la DualSense. Elle ne précise pas leur utilisation dans chaque action : il serait prématuré de décrire le ressenti d’une attaque ou d’un sort.

Elle affiche une sortie au 24 novembre. Lors de notre consultation dans la matinée, un compte à rebours était encore présent : la date de sortie ne signifie donc pas que le téléchargement était déjà ouvert à cette heure.

Classic et Remake correspondent à deux jeux différents

Cette édition reprend Gothic 3, avec son héros sans nom et un continent disputé entre humains, orcs et factions rivales. Le développement du personnage ne repose pas sur une classe imposée au départ. Le choix d’un camp et les quêtes orientent le parcours ; il ne s’agit pas de recommencer le premier Gothic avec de nouveaux graphismes.

THQ Nordic distingue d’ailleurs Gothic III Classic de Gothic 1 Remake dans son calendrier officiel. Le tarif européen annoncé pour le troisième épisode est de 29,99 € ; il reste à confronter au prix affiché sur la boutique française à son ouverture. La version Switch 2 est désormais indiquée pour début 2027 sur le site du jeu : le rendez-vous PS5 ne vaut pas calendrier identique pour toutes les consoles.