Gothic 3 arrive sur Xbox : la manette et les menus ont enfin droit à leur adaptation

Gothic 3 Classic est annoncé pour le 24 novembre sur Xbox Series X et S. L’intérêt de cette arrivée dépasse le simple changement de plateforme : cette édition intègre le Community Patch 1.75, des améliorations de gameplay et une interface conçue pour jouer à la manette.

Une adaptation annoncée, pas encore une mesure de fluidité

La présentation officielle de la version Xbox précise que les commandes et les menus ont été adaptés au gamepad. C’est le point à examiner pour un jeu où le confort de navigation dans l’équipement compte autant que le déplacement dans le monde. THQ Nordic annonce aussi un travail d’optimisation, mais ne fournit sur cette page ni résolution ni objectif d’images par seconde.

Point Ce qui est confirmé Ce qui reste à examiner Sortie Xbox Series 24 novembre 2026 Disponibilité effective au lancement Commandes et interface Adaptation spécifique à la manette Ergonomie en pratique Corrections Community Patch 1.75 intégré Éventuels problèmes propres au portage Performances Optimisation annoncée Mesures sur Series X et Series S

Quel prix pour un lecteur français ?

THQ Nordic indiquait 29,99 € pour Gothic III Classic dans son calendrier et ses tarifs européens. Il s’agit d’un prix annoncé par l’éditeur ; le tarif final de la fiche française et ses éventuelles promotions doivent être contrôlés au moment de l’achat. Aucun prix américain n’est ici présenté comme un prix français.

Le même monde de Myrtana, avec ses choix de camp

L’aventure conserve son héros sans nom et un continent disputé entre humains, orcs et factions rivales. La progression ne repose pas sur une classe imposée au départ. Les choix du joueur orientent son parcours dans un monde ouvert riche en quêtes annexes.

Le nom « Classic » est important : cette sortie ne doit pas être confondue avec Gothic 1 Remake, cité séparément par l’éditeur. Pour décider d’y revenir, les éléments déterminants seront donc le confort des commandes, la lisibilité des menus et la stabilité du portage, plutôt qu’une promesse de refonte complète.

La date Xbox ne doit pas non plus être reportée automatiquement aux autres machines : le site distingue désormais une arrivée début 2027 pour Switch 2.