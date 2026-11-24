Google annonce le remplissage des codes CVV/CVC enregistrés lors de la vérification d’une carte dans Wallet, après authentification sur le téléphone.

Google Wallet : le code de sécurité de votre carte pourra se remplir après déverrouillage

Google Wallet ajoute le remplissage automatique des codes CVV et CVC enregistrés, après authentification avec le verrouillage du téléphone. Cette nouveauté figure dans les notes des services Google Play 26.46, datées du 23 novembre 2026. Elle concerne les écrans de vérification des cartes dans Wallet.

Le code enregistré, puis une authentification

Lorsque la fonction est proposée, elle évite de ressortir sa carte pour recopier son code de sécurité. Deux conditions sont précisées dans le bulletin officiel de Google : le code doit déjà être enregistré et le téléphone doit authentifier son utilisateur avant de le renseigner.

La fonction porte sur ce champ de vérification dans Wallet. Google ne décrit pas une suppression des validations demandées par la banque, ni un changement du paiement sans contact.

Une disponibilité à vérifier sur son téléphone

Le bulletin ne donne ni calendrier par pays, ni liste de cartes compatibles, ni nouveau menu à activer. Installer les services Google Play 26.46 ne permet donc pas de garantir que la proposition apparaisse immédiatement sur chaque appareil français.

Si Wallet demande encore une saisie manuelle, cette annonce seule ne suffit pas à conclure à un dysfonctionnement. Lorsque le remplissage sera proposé sur un appareil concerné, l’authentification avec son verrouillage restera l’étape requise.