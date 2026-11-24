Google Wallet ajoute le remplissage automatique des codes CVV et CVC enregistrés, après authentification avec le verrouillage du téléphone. Cette nouveauté figure dans les notes des services Google Play 26.46, datées du 23 novembre 2026. Elle concerne les écrans de vérification des cartes dans Wallet.
Le code enregistré, puis une authentification
Lorsque la fonction est proposée, elle évite de ressortir sa carte pour recopier son code de sécurité. Deux conditions sont précisées dans le bulletin officiel de Google : le code doit déjà être enregistré et le téléphone doit authentifier son utilisateur avant de le renseigner.
La fonction porte sur ce champ de vérification dans Wallet. Google ne décrit pas une suppression des validations demandées par la banque, ni un changement du paiement sans contact.
Une disponibilité à vérifier sur son téléphone
Le bulletin ne donne ni calendrier par pays, ni liste de cartes compatibles, ni nouveau menu à activer. Installer les services Google Play 26.46 ne permet donc pas de garantir que la proposition apparaisse immédiatement sur chaque appareil français.
Si Wallet demande encore une saisie manuelle, cette annonce seule ne suffit pas à conclure à un dysfonctionnement. Lorsque le remplissage sera proposé sur un appareil concerné, l’authentification avec son verrouillage restera l’étape requise.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.