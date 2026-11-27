Le fil Today rassemble des contenus de différentes applications, avec un choix des sources. Une démonstration existe, le lancement public reste attendu.

Google Play prépare un fil qui réunit vos playlists et les suggestions de plusieurs applis

Retrouver des playlists Spotify et des suggestions de jeux dans le même écran : c’est ce que montre le nouveau fil Today de Google Play. Android Authority l’a activé expérimentalement dans la version 54.4.11 du Play Store. Google ne l’a pas encore ouvert au public.

Les contenus des applications se retrouvent au même endroit

Today se place dans Collections, à côté de la bibliothèque d’applications. L’essai montre un rassemblement de recommandations qui étaient auparavant séparées par catégories. Le changement porte donc sur l’accès aux contenus des applications, plutôt que sur une nouvelle liste de logiciels à installer.

Vous pourriez choisir les applications qui alimentent le fil

L’interface découverte permet de sélectionner les sources participantes. Maps, Play Livres, Spotify, YouTube et YouTube Music figurent parmi les possibilités montrées. L’utilisateur peut aussi déplacer Today ou le retirer de Collections.

Ce contrôle sera déterminant pour éviter qu’un écran destiné à gagner du temps mélange des suggestions sans intérêt pour son propriétaire. La démonstration atteste une interface en cours de préparation ; elle ne garantit ni ces intégrations sur chaque téléphone, ni une date de disponibilité en France.

Capture : Android Authority. Image : illustration.