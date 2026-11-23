Google veut éviter les parties interrompues et les commandes décalées quand on déplie son téléphone. Deux échéances arrivent : des captures spécifiques en avril 2027, puis un socle technique obligatoire en août.

Image : illustration.

Ouvrir un smartphone pliable en pleine partie ne devrait pas relancer le jeu ou déplacer ses commandes. Google veut en faire une exigence de Google Play : son annonce du 18 novembre prévoit des captures adaptées aux pliables en avril 2027, puis un niveau minimal de compatibilité technique en août 2027. Ces obligations ne sont donc pas déjà appliquées à tous les jeux aujourd’hui.

Les captures devront montrer le jeu sur les différents écrans

Selon le calendrier officiel consacré aux jeux, la soumission de nouveaux titres et les mises à jour de fiches demanderont, à partir d’avril, au moins trois captures pour pliables, en plus d’une capture de téléphone classique. Les formats couvrent un écran intérieur carré, un intérieur au format 4:3 et un écran extérieur plus large. Les studios peuvent déjà déposer ces captures depuis novembre ; leur apparition dans les fiches est annoncée sur les semaines suivantes.

Pour le joueur, c’est une information différente d’une image promotionnelle. Une fiche montrant réellement l’espace occupé par le jeu sur le grand écran permet de voir si la carte, les menus ou les boutons restent lisibles. Un personnage agrandi au centre d’une affiche ne renseigne pas sur l’emplacement d’une commande tactile une fois le téléphone ouvert.

En août, le jeu devra conserver la partie pendant le changement d’écran

La seconde échéance concerne la publication de nouveaux jeux et de leurs mises à jour : ils devront atteindre le socle technique Tier 3, appelé Ready. Google précise que cette première étape d’août 2027 vise les pliables ; les autres grands formats suivront des phases ultérieures.

Les critères techniques propres aux jeux demandent notamment de conserver l’état de la partie et l’alignement des commandes lors du pliage, du dépliage, de la rotation ou du redimensionnement. Le jeu doit exploiter ses orientations et formats pris en charge ; pour une orientation non prévue, des bandes correctement gérées restent possibles. Les indicateurs et commandes importants ne doivent pas être masqués.

Imaginez un jeu de stratégie dont le bouton de validation reste dessiné au même endroit, mais dont la zone tactile se décale après ouverture du téléphone. L’image peut sembler correcte alors que le joueur appuie au mauvais endroit. C’est précisément pour cela que la continuité ne se résume pas à étirer l’affichage : le jeu doit conserver des interactions cohérentes avec ce qu’il montre.

Autre cas concret : consulter brièvement une autre application dans une fenêtre ne devrait pas transformer le retour en partie en nouveau lancement perdant l’état précédent. L’objectif du socle est de rendre ces transitions fiables, sans exiger qu’un jeu portrait devienne automatiquement un jeu paysage entièrement redessiné.

Le minimum obligatoire n’est pas une promesse de 120 images par seconde

Google distingue ce socle de deux niveaux supérieurs. Le niveau Optimized ajoute notamment une interface proportionnée, des graphismes adaptés et une jouabilité avec contrôleurs externes. Le niveau Differentiated vise des expériences plus ambitieuses, avec performances soutenues et adaptation poussée au matériel. Les 60 ou 120 images par seconde évoquées pour ce dernier ne deviennent pas le minimum imposé à tous les jeux.

Il faut donc séparer trois questions : la partie survit-elle au changement d’écran, l’espace supplémentaire est-il bien exploité, et la fluidité est-elle élevée sur cet appareil précis ? Répondre oui à la première ne garantit pas les deux autres. Ces règles ne changent pas la puissance du processeur ni la capacité du téléphone à maintenir une fréquence élevée pendant une longue session.

Pour choisir un jeu sur un pliable, les captures dédiées fourniront un premier repère visuel. Les exigences d’août ajouteront ensuite un socle de fonctionnement au moment des nouvelles publications et mises à jour. L’annonce ne signifie ni amélioration instantanée de tout le catalogue ni suppression automatique des jeux installés sur votre appareil.