Votre Pixel ne bénéficie pas forcément de sept années de mises à jour. Google réserve cette durée aux Pixel 8 et aux générations suivantes. Les Pixel 6, Pixel 7 et le premier Pixel Fold relèvent d’un engagement de cinq ans. Surtout, le compteur commence à la sortie du modèle aux États-Unis, pas au moment où vous l’achetez en France.

Ce détail change beaucoup de choses pour un téléphone acheté en promotion ou d’occasion. Un Pixel 8 acheté neuf aujourd’hui ne repart pas pour sept ans : sa période de suivi a commencé en octobre 2023. Voici les échéances à regarder avant de conserver, acheter ou transmettre un Pixel.

Le calendrier par modèle, du Pixel 6 au Pixel 11

Le tableau ci-dessous rapproche la durée de suivi annoncée par Google pour chaque génération et le mois de première commercialisation indiqué dans son assistance. Les échéances sont donc calculées à partir de ces deux informations officielles : elles ne constituent pas l’annonce d’un dernier correctif à un jour précis.

Modèle Départ du suivi Durée annoncée Échéance calculée Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL et 11 Pro Fold Août 2026 7 ans Août 2033 Pixel 10a Mars 2026 7 ans Mars 2033 Pixel 10 Pro Fold Octobre 2025 7 ans Octobre 2032 Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL Août 2025 7 ans Août 2032 Pixel 9a Avril 2025 7 ans Avril 2032 Pixel 9 Pro et 9 Pro Fold Septembre 2024 7 ans Septembre 2031 Pixel 9 et 9 Pro XL Août 2024 7 ans Août 2031 Pixel 8a Mai 2024 7 ans Mai 2031 Pixel 8 et 8 Pro Octobre 2023 7 ans Octobre 2030 Pixel Fold Juin 2023 5 ans Juin 2028 Pixel 7a Mai 2023 5 ans Mai 2028 Pixel 7 et 7 Pro Octobre 2022 5 ans Octobre 2027 Pixel 6a Juillet 2022 5 ans Juillet 2027 Pixel 6 et 6 Pro Octobre 2021 5 ans Octobre 2026 : période annoncée écoulée

Pour les Pixel 5a et les modèles plus anciens, Google indique que les mises à jour Android et de sécurité ont déjà cessé. Quant aux Pixel 6 et 6 Pro, leur durée annoncée est désormais écoulée au 19 novembre 2026 ; cela ne permet pas de promettre un prochain correctif, ni d’exclure une intervention exceptionnelle du fabricant.

Un Pixel 9 Pro ne part pas du même mois qu’un Pixel 9 Pro XL

Les déclinaisons d’une même famille ne partagent pas toujours leur date de départ. Le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro Fold ont été commercialisés un mois après les Pixel 9 et 9 Pro XL. Le Pixel 10 Pro Fold a, lui, commencé sa carrière deux mois après les autres Pixel 10.

À l’achat, il faut donc comparer la référence exacte et les années restantes, plutôt que la seule génération. Entre un appareil d’occasion moins cher dont le suivi approche de sa fin et un modèle plus récent, le prix ne raconte qu’une partie de l’écart. Ce raisonnement vaut aussi si vous comptez donner votre ancien téléphone à un proche pour plusieurs années.

Sept ans de suivi ne signifient pas toutes les nouveautés sur tous les Pixel

L’engagement couvre le système et la sécurité. Les Pixel Drops peuvent ajouter des fonctions, mais il ne faut pas lire cette durée comme la promesse que chaque appareil recevra tout ce que Google montrera sur un futur modèle.

Autre distinction importante : être encore pris en charge ne signifie pas recevoir le correctif le premier jour. Google précise que la distribution peut s’étaler sur plusieurs semaines selon l’appareil et l’opérateur. Une attente de quelques jours ne suffit donc pas à conclure que votre Pixel a été abandonné. Il faut d’abord vérifier son modèle, son niveau de correctif et sa place dans le calendrier.

Les deux vérifications à faire sur votre téléphone

Regarder ce qui est installé. Ouvrez les Paramètres, puis À propos du téléphone et Version d’Android. Repérez la version Android, la mise à jour de sécurité et la mise à jour du système Google Play : ce sont des informations distinctes. Chercher une mise à jour disponible. Revenez aux Paramètres, ouvrez Système, puis Mise à jour logicielle et suivez les indications. Le téléphone peut demander un redémarrage pour terminer l’installation.

Dans sa procédure de mise à jour Android, Google recommande une connexion Wi-Fi et une batterie chargée à au moins 75 % avant de commencer. Si le téléchargement échoue, le téléphone peut réessayer automatiquement dans les jours suivants.

Une fin de suivi ne désactive pas le téléphone

Le Pixel ne cesse pas de fonctionner le mois de son échéance. En revanche, il ne faut plus compter sur la couverture logicielle promise pour les nouvelles failles du système. Les mises à jour des applications ne remplacent pas à elles seules les correctifs du téléphone.

Pour un appareil destiné aux paiements, aux comptes personnels et à la conservation de documents, cette échéance mérite donc autant d’attention que l’état de la batterie. Le bon réflexe avant un achat d’occasion est simple : identifier le modèle dans ses paramètres, puis vérifier combien de suivi il lui reste réellement.