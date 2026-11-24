Google annonce un filtre par personne ou animal dans les albums partagés. Douze modèles Remix arrivent aussi, avec une restriction importante pour les utilisateurs français.

Après une fête de famille, retrouver les photos d’une seule personne au milieu de celles envoyées par tout le monde peut devenir fastidieux. Google Photos annonce un filtre par personne ou animal dans les albums partagés : un visage sélectionné en haut de l’album permet de réduire les images affichées. Google ne précise toutefois pas de calendrier par pays pour cette nouveauté.

Cette fonction figure dans l’annonce officielle publiée le 23 novembre. Le principe décrit est simple : toucher un visage dans le carrousel supérieur pour retrouver les photos de soi, d’un proche ou d’un animal, sans parcourir tout l’album.

Un filtre dans l’album plutôt qu’une nouvelle collection à créer

Imaginons un album de vacances où plusieurs participants ont ajouté leurs images. Si vous cherchez celles où apparaît votre enfant, le nouveau raccourci sert à afficher la sélection correspondante dans cet ensemble précis. L’intérêt ne se limite donc pas à reconnaître une personne dans toute sa photothèque : il est de la retrouver dans le contexte de l’album déjà partagé.

Cette sélection d’affichage ne doit pas être confondue avec le contenu auquel les participants ont accès. Google ne présente pas ce filtre comme un outil pour cacher certaines photos aux autres membres. Pour préparer un partage différent, il faut toujours vérifier les images effectivement incluses dans l’album concerné.

Douze modèles Remix supplémentaires, mais pas de disponibilité française annoncée

La même publication ajoute 12 modèles Remix pour transformer des souvenirs en cartes de fêtes façon album de collages ou en illustrations pastel. Ce volet relève de la génération d’images ; le filtre d’album sert, lui, à retrouver des photographies existantes.

La limite française est importante. Dans son aide officielle consacrée aux créations IA, Google réserve Remix photo et Remix vidéo aux adultes disposant d’un compte personnel dans un pays éligible. La France ne figure pas dans la liste actuellement affichée, qui comprend notamment le Brésil, l’Inde, le Japon, le Mexique et la Turquie. Une page d’aide rédigée en français ne signifie donc pas que la fonction est proposée aux comptes français.

Pour les personnes éligibles, Google décrit l’accès depuis l’onglet Créer, puis Remix photo ou un modèle de la rubrique Remixez vos photos. Les images à modifier doivent être sauvegardées et une connexion réseau est nécessaire. Les générations sont limitées quotidiennement, avec des plafonds supérieurs proposés dans les forfaits Google AI.

Un modèle Remix ne préserve pas nécessairement chaque détail de la scène : Google avertit que le résultat peut être inattendu ou inexact. Une carte illustrée peut donc convenir à un souvenir créatif, tandis que la photographie d’origine reste préférable pour montrer fidèlement ce qui a été photographié.