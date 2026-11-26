Google Messages prépare un suivi plus lisible des vocaux et une nouvelle visionneuse. Ces interfaces restent en développement, sans date de diffusion.

Google Messages : les longs vocaux pourraient enfin afficher où vous en êtes

Connaître la durée d’un message vocal ne suffit pas à savoir combien il reste à écouter. Google Messages prépare un indicateur de progression plus explicite. Cette interface a été activée dans une version de développement : elle n’est pas annoncée comme disponible pour tous.

Android Authority a présenté ses observations le 25 novembre, après analyse de la version bêta 20261120_01. Le média a déclenché des fonctions encore en préparation. Leur présence dans le code ne garantit ni leur lancement ni leur apparition en installant cette version.

Un meilleur repère pendant l’écoute

La carte actuelle comparée par le média indique la durée totale du vocal. La variante en développement renseigne aussi sur la progression de la lecture. Sur plusieurs minutes, ce repère aide à estimer ce qu’il reste à écouter.

Imaginez un proche qui regroupe plusieurs instructions dans un seul enregistrement. Après une interruption, savoir où la lecture s’est arrêtée facilite le retour au passage recherché. L’amélioration vise cette lisibilité. Elle ne remplace pas une transcription lorsqu’il faut chercher un mot dans le contenu.

Le bouton d’envoi mérite autant d’attention que le dessin

L’interface d’enregistrement évolue aussi. Les ambiances visuelles associées aux vocaux, appelées Voice Moods, pourraient être choisies pendant la prise. Dans l’interface actuelle montrée en comparaison, cette sélection intervient après l’enregistrement. Une commande de fermeture distincte apparaît également.

La commande d’ajout est surtout remplacée par une commande d’envoi dans cette version de travail. Ajouter un vocal à un message et l’expédier ne sont pas le même geste. Si ce changement arrive dans la version publique, regarder le libellé avant de toucher le bouton permettra de comprendre si l’on prépare encore son message ou si l’on l’envoie déjà.

Une visionneuse qui laisse davantage de place aux médias

Les photos et vidéos font l’objet d’une autre maquette. La visionneuse s’étend sur la largeur de l’écran et les commandes de lecture vidéo sont placées sous l’image au lieu de la recouvrir. L’intérêt est de consulter le contenu sans superposer les mêmes contrôles à la scène regardée.

Aucune échéance de diffusion n’est établie. Ces captures montrent une direction de travail, pas un menu que tous les utilisateurs français peuvent retrouver. Il n’existe donc pas de réglage vérifié que nous puissions recommander pour obtenir dès aujourd’hui cette nouvelle présentation des vocaux.