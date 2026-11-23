Des éléments de la bêta préparent un contrôle de situation dans les conversations. Il fonctionnerait autour d’un minuteur, et non de chaque SMS laissé sans réponse.

Google Messages pourrait permettre de lancer un contrôle de situation directement dans une conversation. Le principe : démarrer un minuteur, puis confirmer à son terme que tout va bien. Sans confirmation, un partage avec des contacts d’urgence peut prendre le relais. L’intégration découverte reste toutefois en développement : elle n’est pas annoncée comme disponible en France.

Il ne s’agit donc pas d’un système qui alerterait automatiquement votre entourage dès que vous oubliez de répondre à un SMS. La démarche suppose un contrôle volontairement lancé, avec une échéance.

Des écrans préparés, pas encore une fonction utilisable

Dans son analyse de la bêta v20261116 publiée le 23 novembre, Android Authority décrit du code pour créer un minuteur et consulter un contrôle en cours. Des textes différents sont prévus pour l’expéditeur et le destinataire, ainsi que des écrans liés à une escalade du contrôle. Le média n’a pas réussi à activer l’ensemble sur son appareil.

Le code comporte aussi des indices d’intégration aux montres Wear OS. Ils suggèrent un lancement possible au poignet, sans établir les modèles compatibles ni le fonctionnement final. Aucun calendrier de sortie ne permet encore de compter sur cette option pour un déplacement à venir.

Un principe qui existe déjà dans Sécurité personnelle

Google documente le Contrôle de situation dans l’application Sécurité personnelle. Sur les appareils et comptes concernés, on choisit un motif, une durée et des contacts. À l’échéance, une alerte laisse 60 secondes pour se signaler avant le déclenchement de la balise de détresse. Ce fonctionnement existant éclaire le projet Messages ; il ne prouve pas que sa future intégration reprendra chaque réglage à l’identique.

Dans l’application actuelle, le parcours est Sécurité personnelle > Contrôle de situation, puis choix du motif et de la durée, Suivant, sélection des contacts et Démarrer. La durée initiale proposée va de 15 minutes à 8 heures. La disponibilité dépend notamment des autorisations de localisation, de la région et du compte.

Exemple de scénario : une personne prévoit de rentrer seule après une soirée et veut convenir d’une vérification à une heure donnée. Ce qui compte est le rendez-vous de confirmation, pas la surveillance de toutes ses conversations. Prévenir le contact choisi permet aussi qu’il comprenne la signification d’une éventuelle notification.

Pourquoi le placer dans la conversation changerait l’usage

Un échange contient souvent déjà l’accord informel « préviens-moi quand tu arrives ». Ajouter le contrôle à cet endroit pourrait rapprocher cet accord d’un outil doté d’une échéance visible. Le destinataire saurait qu’un contrôle lui a été partagé ; l’expéditeur pourrait en suivre l’état. C’est l’intérêt potentiel du projet, sans qu’une démonstration complète permette aujourd’hui de juger son ergonomie.

Reste à vérifier ce que Google livrera réellement : quels appareils pourront démarrer un contrôle, comment les destinataires le recevront et quelles différences subsisteront avec Sécurité personnelle. En attendant, mettre à jour Messages ou rejoindre sa bêta ne garantit pas l’apparition de cette nouveauté. Le point établi est une intégration en préparation, pas un nouveau service de sécurité déjà activable pour tous.