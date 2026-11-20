Google Maps peut désormais proposer un programme de voyage à partir d’une demande formulée en français. « Demander à Maps », annoncé en France le 16 novembre, permet de préciser ses envies et de poursuivre la conversation pour modifier les étapes. Pour préparer un week-end, l’intérêt est de donner ses contraintes dès le départ : dates, lieu d’arrivée, moyens de transport et budget. Le résultat reste une proposition à vérifier, pas un séjour réservé.

Il n’est plus nécessaire de chercher séparément chaque musée, restaurant ou promenade avant de commencer à composer son programme. Mais une demande aussi vague que « Que faire à Lyon ? » laisse beaucoup de décisions à l’outil. Quelques informations supplémentaires permettent de lui demander un projet plus proche de votre situation.

Commencez par les contraintes, pas par une liste de monuments

L’annonce française de Demander à Maps confirme l’arrivée du service dans plus de 30 pays européens, dont la France. Google cite la création d’itinéraires complets et la recherche dans ses adresses enregistrées parmi les usages proposés.

Dans Google Maps, ouvrez le bouton « Demander à Maps » lorsqu’il est disponible sur votre compte. Pour construire un séjour, renseignez d’abord la ville, les jours et le point de départ. Ajoutez ensuite les contraintes qui éliminent réellement des options : sans voiture, distance de marche limitée, enfants, lieu accessible ou plafond pour les repas.

Voici un exemple de demande à adapter, et non le compte rendu d’un itinéraire que nous aurions testé : « Prépare un week-end à Lyon du samedi 10 h au dimanche 17 h. Nous arrivons à la gare Part-Dieu, sans voiture, et souhaitons limiter les trajets à pied. Propose une visite intérieure s’il pleut et des restaurants à moins de 25 € par personne. Regroupe les étapes par quartier et indique les éléments dont le tarif ou l’horaire doit être confirmé. »

La précision du budget compte. « 100 € pour le week-end » peut vouloir dire par personne ou pour deux, avec ou sans hébergement. Écrivez ce que cette somme couvre ; vous pourrez ensuite demander de retirer les suggestions qui ne respectent pas ce périmètre.

Faites corriger le programme avant de lancer le trajet

Google décrit des itinéraires répartis par jour, avec des étapes numérotées sur la carte. Ils peuvent être partagés, puis adaptés dans la conversation. Vous pouvez demander une pause déjeuner plus tôt, supprimer une visite ou rapprocher les étapes d’un même secteur. L’export vers Google Docs est aussi annoncé depuis un ordinateur.

Ne vous contentez pas de lire le programme sous forme de texte. Regardez la position de chaque étape sur la carte. Deux lieux proches dans une liste peuvent être séparés par un dénivelé, une rivière ou une correspondance peu pratique. Demandez alors une version avec moins de déplacements plutôt que de conserver toutes les visites au prix d’un rythme irréaliste.

Les vérifications à faire sur chaque étape

Ouvrez la fiche du lieu. Vérifiez les horaires correspondant au bon jour, y compris une éventuelle fermeture hebdomadaire. Contrôlez la billetterie officielle. Une adresse suggérée ne prouve ni qu’un créneau est disponible ni que le tarif respecte votre budget. Calculez le trajet réel. Faites-le avec votre moyen de transport et votre heure de départ, plutôt qu’avec la seule distance entre deux repères. Prévoyez une marge. Le temps passé à manger, attendre ou rejoindre une entrée n’est pas une visite supplémentaire. Gardez une solution de repli. Pour une activité extérieure, demandez une autre étape adaptée à la pluie, puis vérifiez-la de la même manière.

Ces vérifications servent aussi à repérer les informations manquantes. Si le programme ne mentionne aucun prix, ne supposez pas que les activités sont gratuites. Demandez un détail, puis confrontez-le aux informations de l’établissement avant de payer.

Les fonctions américaines ne sont pas toutes promises en France

Google précise que la préparation d’itinéraires et la recherche dans les listes sont disponibles là où Demander à Maps est proposé. En revanche, les nouvelles astuces de trajet et la recherche de rendez-vous chez des professionnels démarrent d’abord aux États-Unis. Leur présentation dans une démonstration américaine ne suffit donc pas à les annoncer sur un compte français.

Le principe de l’assistant conversationnel de Maps est de croiser vos demandes avec les informations des lieux et les contributions publiées. Cela aide à préparer les choix ; cela n’engage pas le restaurant, le musée ou le transporteur. Avant le départ, revenez aux étapes enregistrées et vérifiez celles qui conditionnent toute votre journée.