Google Maps préparerait un accueil à l’aéroport pour vous aider dès l’atterrissage

Maps préparerait des messages à l’arrivée en avion pour proposer un trajet, un restaurant et des sorties via Ask Maps. Paris apparaît dans le code.

Google Maps préparerait un accueil à la sortie de l’avion. Des messages repérés dans son application Android proposeraient, après l’arrivée dans une nouvelle ville, de demander à Ask Maps un trajet vers le centre, une adresse pour manger ou des idées de sorties. Paris figure parmi les destinations mentionnées dans le code.

Cette découverte a été publiée le 2 novembre par Android Authority et AssembleDebug, après analyse de la version 26.45.00.1011720968. Elle décrit un développement en cours, sans date de lancement ni confirmation de disponibilité en France.

Un raccourci pour les premières heures sur place

Le principe envisagé consiste à afficher une notification de bienvenue, puis à proposer une demande déjà préparée dans Ask Maps. Celle-ci rassemble trois besoins du voyageur : rejoindre la ville, trouver un premier restaurant et découvrir ce qui se passe le soir même.

L’intérêt serait de partir d’une situation concrète plutôt que d’une page de recherche vide. Après un vol, on ne cherche pas nécessairement « les meilleurs restaurants » sans autre précision : on veut aussi comprendre où aller et comment s’y rendre. Réunir ces questions peut éviter de recommencer plusieurs recherches successives.

Les références découvertes couvrent plus de 90 aéroports, avec notamment Londres, Madrid, Rome et Paris. La présence d’un nom dans une application ne suffit toutefois pas à garantir l’activation du service à cet endroit.

Le message dépendrait de la détection de l’arrivée

Android Authority relève également un composant suggérant une détection géographique de l’arrivée en arrière-plan. Le déclenchement du message dépendrait ainsi de la situation du voyageur, plutôt que d’une recherche lancée manuellement dans l’application.

Aucun réglage nouveau n’est donc à activer aujourd’hui sur la seule base de cette découverte. Le calendrier, les langues prises en charge et les conditions d’apparition du message restent à préciser par Google.

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