Google prépare le remplacement de son Assistant par Gemini pour Home en août 2027. Les fonctions de base restent gratuites, mais la transition demande une action et concerne toute la maison.

La fin de Google Assistant sur les enceintes et écrans connectés ne signifie pas qu’il faut immédiatement jeter son appareil. Google prépare son remplacement par Gemini pour Home en août 2027, avec une transition à accepter. Les fonctions de base du nouvel assistant restent accessibles sans abonnement ; les conversations Gemini Live relèvent d’un niveau payant et de matériels compatibles.

La FAQ française consacrée à cette transition décrit un retrait progressif durant août et un arrêt définitif d’ici le 31 août 2027. Elle précise qu’une validation sera nécessaire dans Google Home : ce changement ne se résume pas à attendre silencieusement une mise à jour.

Ce que change réellement la fin de l’Assistant

Le premier réflexe est de distinguer le service vocal et l’objet posé sur le meuble. L’annonce concerne le remplacement de l’assistant. Pour décider d’un éventuel achat, il faut ensuite regarder les fonctions souhaitées et le modèle que l’on possède, plutôt que conclure que tout appareil ancien devient inutile.

Pour une personne qui utilise son enceinte comme minuteur de cuisine ou commande d’éclairage, la question n’est pas la même que pour celle qui veut discuter longuement avec une IA. La seconde peut avoir besoin de Gemini Live ; la première doit d’abord vérifier que ses usages habituels sont couverts par l’offre de base.

Selon Google, refuser la transition conduira l’ancien Assistant à ne plus répondre après son arrêt. Un message invitera alors à effectuer la mise à niveau, qui pourra être acceptée ensuite pour restaurer les fonctions. Ce n’est donc pas une consigne de remplacement physique de l’enceinte à une date donnée.

Anciennes enceintes et Gemini Live : une différence à connaître

La liste officielle des fonctions et appareils Gemini pour Home inclut la France et le français dans l’accès anticipé, encore progressif. Elle distingue les appareils complets — notamment Nest Audio, Nest Mini de deuxième génération, Nest Hub de deuxième génération et Nest Hub Max — des anciens Google Home, Home Max et points Nest Wifi : ces derniers accèdent à la plupart des fonctions, mais pas à Live.

Avant de choisir un abonnement, relevez donc le nom exact de votre appareil. « Une enceinte Google » n’est pas une référence suffisante pour comparer les possibilités. Un abonnement ne transforme pas automatiquement un ancien modèle en appareil compatible avec toutes les nouvelles fonctions.

La même prudence s’applique à une annonce vue à l’étranger. Une démonstration sur un appareil et un compte précis ne prouve pas que votre maison dispose déjà de la même interface. La présence de la France dans la liste indique un territoire pris en charge, pas une activation simultanée pour chaque foyer.

Préparez une application Google Home à jour, en version 4.1 ou ultérieure. Dans l’application, ouvrez votre profil, puis Paramètres de la maison > Accès anticipé. Quand l’invitation est disponible, la notification « Découvrez Gemini pour Home » ou la bannière de configuration propose Commencer. Suivez les étapes et lisez les conditions avant d’accepter.

Le changement s’applique à toute la maison et ne permet pas de revenir à Google Assistant. Prévenez les autres membres avant de lancer la procédure, particulièrement si certains utilisent quotidiennement les commandes vocales. Choisissez un moment où vous pouvez vérifier les usages importants après la bascule, plutôt que pendant la préparation du repas ou juste avant un départ.

Si l’invitation manque, un redémarrage ne garantit pas de la faire apparaître. Google indique aussi que les mises à jour du micrologiciel sont diffusées par étapes. Commencez par vérifier l’application, le compte, le modèle et les notifications disponibles ; n’achetez pas une autre enceinte uniquement parce qu’un voisin a reçu l’invitation avant vous.