Google Health 5.13 corrige un arrêt de synchronisation avec Santé après le changement d’heure. Une reconnexion peut être nécessaire pour renvoyer les données manquantes.

Google Health corrige les données manquantes dans Santé : que faire sur votre iPhone ?

Vos données sont bien présentes dans Google Health, mais une partie n’arrive plus dans l’application Santé de votre iPhone ? Google Health 5.13 corrige un problème de synchronisation apparu après le changement d’heure. Google précise qu’il concernait un petit nombre d’utilisateurs. Si des trous persistent après la mise à jour, l’entreprise recommande de se déconnecter de Google Health puis de s’y reconnecter pour renvoyer les données manquantes.

Le correctif figure dans les notes officielles de la version 5.13 annoncée le 20 novembre. La mise à jour est distribuée progressivement sur Android et iOS pendant la semaine suivante. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle panne annoncée le 23 novembre, ni d’un effacement général des données Fitbit.

Commencer par identifier où se trouve le manque

Il y a une différence entre une mesure qui n’a jamais été enregistrée et une donnée présente dans une application mais absente de l’autre. Le correctif vise le transfert de Google Health vers Santé d’Apple. Par exemple, si une nuit apparaît bien dans votre historique Google Health mais reste absente de Santé à la même date, c’est ce passage entre les deux applications qu’il faut examiner.

Commencez par mettre Google Health à jour depuis sa fiche dans l’App Store. Vérifiez ensuite la même journée et la même donnée dans les deux applications. Si le manque correspond au problème décrit par Google et subsiste avec la version 5.13, appliquez la déconnexion puis la reconnexion recommandées. Cette manipulation concerne votre session Google Health : elle ne demande pas de supprimer l’application, de réinitialiser votre bracelet ni de déconnecter volontairement le service Santé.

Les autorisations restent indispensables

Une mise à jour ne remplace pas une autorisation de partage. Dans son guide français de connexion à Santé d’Apple, Google indique comment contrôler le lien : dans Google Health, ouvrez Connexions → Applis et services, puis la fiche Santé d’Apple. Si le service est déjà connecté, vous pouvez examiner la connexion et les autorisations.

Côté iPhone, le même guide donne le chemin Santé → Partage → Applications → Google Health pour gérer les autorisations. Vérifiez les catégories que vous souhaitez effectivement partager. Un nouveau type de données peut nécessiter une autorisation supplémentaire, même si d’autres données circulent déjà.

Pour une première connexion, Google demande un appareil sous iOS 16.4 ou ultérieur, une connexion Internet et un compte Google adulte.

Tout ce qui est visible dans Google Health n’est pas forcément exportable

Le tableau de compatibilité du guide Google distingue lecture et écriture. Les pas, les séances et le sommeil font notamment partie des données partageables vers Santé. En revanche, la variabilité de la fréquence cardiaque et la température cutanée sont indiquées en lecture depuis Santé, sans écriture vers Santé. Leur absence dans le sens Google Health vers Apple ne suffit donc pas à diagnostiquer ce bug.

Le bon contrôle consiste à comparer une catégorie prise en charge, sur une date précise, après mise à jour et reconnexion si nécessaire. Cela permet de distinguer un ancien transfert bloqué d’une catégorie non autorisée ou non exportable, sans effacer un historique pour tenter de le faire réapparaître.