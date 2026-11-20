Google commence à déployer un panneau latéral sur sa page d’accueil pour ordinateur. Son intérêt est précis : retrouver une recherche menée avec le mode IA et reprendre l’échange, au lieu de repartir d’une page blanche. L’annonce porte sur un déploiement mondial progressif ; elle ne prouve pas que tous les comptes français disposent déjà de cette interface.

Reprendre une question plutôt que la reformuler

Robby Stein, responsable produit de la recherche Google, a annoncé sur X une barre latérale repliable destinée aux recherches IA récentes. C’est la promesse à retenir, plutôt que l’idée d’un moteur entièrement remplacé. La page sert toujours de point de départ à une recherche, mais peut aussi ramener vers un échange antérieur.

Imaginons une recherche de week-end commencée avec des contraintes de train et de budget. Reprendre l’échange peut éviter de ressaisir ces éléments avant de demander une autre destination. Cet exemple illustre l’usage possible ; nous n’avons pas mesuré un gain de temps ni testé ce scénario sur un compte français.

Ce qui est montré, et ce qu’il ne faut pas en déduire

Le panneau s’ouvre et se referme sur le côté de l’interface. La présentation du nouveau Google sur ordinateur montre également des raccourcis pour créer des images, interroger des fichiers ou chercher des idées. Leur présence renforce la place de l’IA dès l’accueil, sans nécessiter de commencer par une requête classique.

Une confusion reste à éviter : les recherches du mode IA et les conversations de l’application Gemini ne sont pas nécessairement le même historique. La formulation de l’annonce concerne les recherches IA récentes. Elle ne suffit pas à établir que l’ensemble des échanges de l’application Gemini, des tâches et des conversations de recherche sont fusionnés pour tous les utilisateurs.

Sur un ordinateur, ouvrez la page de recherche Google avec le compte que vous utilisez habituellement. Regardez le bord gauche de la page : si un bouton de panneau est proposé, ouvrez-le pour examiner les échanges effectivement affichés. Choisissez une ancienne recherche identifiable et vérifiez que son contenu correspond bien au sujet que vous souhaitez poursuivre.

Cette vérification évite une erreur banale sur un ordinateur partagé : consulter le mauvais compte et croire que son historique a disparu. Si le panneau n’existe pas dans votre interface, l’annonce d’un déploiement mondial n’implique pas que vous puissiez l’activer immédiatement. Il n’y a pas lieu d’installer une extension ou de changer de pays pour suivre cette procédure.

Retrouver une réponse ne dispense pas de la revérifier

Ce panneau est surtout utile pour retrouver un raisonnement en cours. Les informations qui changent avec le temps demandent toujours une nouvelle vérification : un tarif, une heure d’ouverture, un stock ou une condition de voyage peuvent ne plus correspondre à la réponse enregistrée. La suite d’un échange aide à organiser les questions ; elle ne transforme pas une ancienne réponse en information actualisée.

Pour une recherche importante, conservez les contraintes qui comptent et demandez une vérification des points sensibles au moment de décider. C’est ainsi que le retour à un échange peut devenir utile, au-delà du simple changement d’apparence de la page Google.