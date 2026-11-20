Envoyer l’ordre du jour d’une réunion ne devrait pas se terminer par une série de « je n’ai pas accès au document ». Google fait évoluer Agenda sur ordinateur : l’envoi d’un message aux invités passe par une fenêtre Gmail, avec ses outils de rédaction et ses vérifications d’accès aux fichiers Drive. Le déploiement commence le 19 novembre 2026 et concerne aussi les comptes personnels, mais il reste progressif.

Un vrai message Gmail au lieu d’une petite fenêtre limitée

La nouvelle procédure annoncée par Google conserve les destinataires choisis, reprend le titre de l’événement comme objet et ajoute ses informations au brouillon. Vous pouvez sélectionner les invités selon leur réponse, puis utiliser la mise en forme, les pièces jointes, la signature ou l’envoi programmé de Gmail. Les fonctions d’aide à la rédaction restent réservées aux utilisateurs éligibles.

Le gain le plus simple à comprendre : préparer un ordre du jour lisible, avec des points à traiter et un document de travail, sans recopier une liste d’adresses. La sélection mérite néanmoins une relecture. Une personne qui n’a pas répondu peut avoir besoin des informations pratiques ; une personne ayant décliné n’a pas forcément besoin de recevoir les documents de préparation.

Ouvrez l’événement dans Google Agenda. Vérifiez sa date et sa liste d’invités avant de préparer votre message. Cliquez sur l’icône en forme d’enveloppe. L’aide française la nomme « Envoyer un e-mail aux invités ». Sélectionnez les destinataires utiles. Dans la nouvelle interface, choisissez les groupes de réponses à inclure, puis ouvrez la rédaction dans Gmail. Le libellé français du nouveau bouton n’est pas encore confirmé par l’aide consultée. Relisez le brouillon avant l’envoi. Contrôlez les adresses, l’objet et le contenu, puis ajoutez les informations qui manquent réellement aux participants.

Si la nouvelle présentation n’apparaît pas, l’assistance Google décrit aussi un autre accès : ouvrez Gmail sur ordinateur, affichez Agenda dans sa barre latérale droite, sélectionnez l’événement et utilisez l’enveloppe près du nombre d’invités. Il ne s’agit pas d’une manipulation destinée à forcer le déploiement.

Le contrôle à faire quand vous ajoutez un fichier Drive

Dans le message, utilisez « Insérer des fichiers avec Drive », choisissez le document puis insérez-le. Gmail vérifie les autorisations des destinataires et peut vous proposer de les modifier avant l’envoi. L’ajout d’un lien ne signifie donc pas, à lui seul, que chacun peut ouvrir le fichier.

Imaginez une réunion d’association avec un budget partagé : autoriser les invités à consulter le tableau peut suffire, alors que donner le droit de le modifier serait inutile. Pour un document de travail collectif, l’édition peut au contraire être le bon choix. Cette décision dépend du contenu et de l’usage attendu, pas du confort d’un bouton.

Le partage avec toutes les personnes disposant du lien demande une attention particulière : un transfert du message peut élargir sa diffusion. Un partage restreint aux destinataires est plus adapté à un document confidentiel. Si vous ne pouvez pas accorder les droits nécessaires, demandez au propriétaire du fichier de le faire ; dans une entreprise ou une école, des règles peuvent aussi limiter le partage extérieur.

Pourquoi votre compte peut encore afficher l’ancienne méthode

Google prévoit une arrivée étalée jusqu’au 11 décembre pour les domaines à déploiement rapide. Les domaines à déploiement planifié commenceront à recevoir la nouveauté le 18 décembre, sur un à trois jours. Aucun calendrier français distinct n’est annoncé. L’absence de la nouvelle fenêtre aujourd’hui n’indique donc pas, à elle seule, un problème avec votre compte.

Avant d’envoyer un dossier important, la meilleure vérification reste très concrète : la bonne liste d’adresses, le bon document et le niveau d’accès réellement nécessaire. La nouvelle fenêtre réduit les manipulations, elle ne choisit pas ces éléments à votre place.